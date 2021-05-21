Новий варіант для Луніна Андрій Лунін потрапив у трансферний шорт-лист Гранади. В іспанському клубу шукають заміну Руї Сілві. Варте уваги Голкіпер збірної України Лунін може стати одноклубником Ібрагімовича у Мілані Сілва не буде продовжувати контракт та покине команду. Його наступним клубом швидше за все стане Бетіс, який також запрошував Луніна та навіть гарантував йому місце у стартовому складі. Про зацікавленість зі сторони Гранади повідомлялось і раніше. Але все залишилось на рівні чуток. Реал боїться прощатись із українським голкіпером, який має статус другого воротаря. Лунін може стати у рамку воріт мадридців, якщо основний страж воріт Тібо Куртуа отримає травму. У цьому сезоні Лунін не провів у футболці Реала жодної хвилини у Ла Лізі. У його активі лише один поєдинок у Кубку Іспанії, але дебют Андрія в офіційній зустрічі не вдався. Лунін не отримає шанс у Реалі З приходу у клуб (2018 рік)українець лише одного разу виходив у воротах Реала в офіційних зустрічах. Його дебют стався у кубковому протистоянні проти Алькояно, у якому "вершкові" ганебно програли андердогу (2:1). Лунін невпевнено зіграв у воротах та більше не виходив на футбольне поле. Після цього Андрійвже сам заговорив, що не проти покинути іспанський гранд заради ігрової практики. Він не хоче просиджувати штани на лавці для запасних.Хетафе хотів орендувати українського голкіпера, але усі зацікавленості були лише на рівні слів. Контракт воротаря збірної України з "Королівським клубом"розрахований до 30 червня 2024 року. Спеціалізований портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста у 3 мільйони євро.