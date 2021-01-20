Український голкіпер збірної України та Реала Андрій Лунін незабаром може змінити клубну прописку. Хетафе серйозно зацікавився послугами українця.

Одразу декілька іспанських клубів не проти бачити у своєму складі українського воротаря Андрія Луніна. Про це повідомляє L Gol Digital.

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Претендент на Луніна

Одним з головних претендентів на трансфер українця може стати Хетафе. Скромний клуб з передмістя Мадрида хоче орендувати Луніна до кінця сезону. Зараз команда йде на 13 місці, у їх активі 20 очок. Найближчий свій матч Хетафе зіграє вдома 20 січня проти Уески.

Хетафе – переможець Сегунди у 1999 році. Клуб двічі виходив у фінал Кубка Іспанії (2007 та 2008 роки).

Лунін у складі Реала перебуває з 2018 року, але так жодного разу не зайняв місце у рамці воріт мадридців в офіційному матчі. Повідомлялось, що воротар швидше за все дебютує за "Королівський клуб" у 1/16 фіналу Кубка Іспанії проти Алькояно. Матч відбудеться вже 20 січня, стартовий свисток судді пролунає о 22:00.

Українець за проведений час у структурі мадридського клубу неодноразово катався по орендах. Останнім таким клубом 21-річного Луніна став Ов'єдо, ця оренда стала однією з найкращих для Андрія. Завдяки вдалій грі він заслужив повернення у Реал. Зідан високо оцінював роботу голкіпера на тренуваннях, але завжди надавав перевагу бельгійцю Тібо Куртуа.