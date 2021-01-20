Чергова оренда для Луніна: хто претендує на українського голкіпера Реала
Український голкіпер збірної України та Реала Андрій Лунін незабаром може змінити клубну прописку. Хетафе серйозно зацікавився послугами українця.
Одразу декілька іспанських клубів не проти бачити у своєму складі українського воротаря Андрія Луніна. Про це повідомляє L Gol Digital.
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Претендент на Луніна
Одним з головних претендентів на трансфер українця може стати Хетафе. Скромний клуб з передмістя Мадрида хоче орендувати Луніна до кінця сезону. Зараз команда йде на 13 місці, у їх активі 20 очок. Найближчий свій матч Хетафе зіграє вдома 20 січня проти Уески.
- Хетафе – переможець Сегунди у 1999 році. Клуб двічі виходив у фінал Кубка Іспанії (2007 та 2008 роки).
Лунін у складі Реала перебуває з 2018 року, але так жодного разу не зайняв місце у рамці воріт мадридців в офіційному матчі. Повідомлялось, що воротар швидше за все дебютує за "Королівський клуб" у 1/16 фіналу Кубка Іспанії проти Алькояно. Матч відбудеться вже 20 січня, стартовий свисток судді пролунає о 22:00.
Українець за проведений час у структурі мадридського клубу неодноразово катався по орендах. Останнім таким клубом 21-річного Луніна став Ов'єдо, ця оренда стала однією з найкращих для Андрія. Завдяки вдалій грі він заслужив повернення у Реал. Зідан високо оцінював роботу голкіпера на тренуваннях, але завжди надавав перевагу бельгійцю Тібо Куртуа.
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