Поразка Динамо

Динамо знову програло в Лізі чемпіонів. Цього разу Барселоні вдома. Це третя поспіль поразка для киян в чотирьох матчах. І знову Динамо не вдалося забити гол.

Єдиний гол в матчі забив Ансу Фаті.

Розгромна перемога Динамо U-19

Динамо U-19 без проблем обіграло однолітків з Барселони в Юнацькій лізі УЄФА. У ворота іспанської команди влетіло одразу чотири голи. А кияни гарантували собі достроковий вихід з групи.

Дублем в цьому матчі відзначився Самба Діалло, який очолив список бомбардирів турніру.

Підтвердження допінгу в Україні

Український легкоатлет Ігор Главан підтвердив розслідування WADA щодо порушення антидопінгових правил в Україні.

Іменна зірка для Світоліної

Найтитулованіша тенісистка України Еліна Світоліна отримала свою іменну зірку на "Площі зірок" у Києві. Спортсменка спеціально для цієї урочистої події завітала до України.

Конте очолив Тоттенхем

Італійський тренер Антоніо Конте офіційно очолив англійський Тоттенхем. 52-річний наставник замінив португальського фахівця Нуну Ешпіріту Санту.

Гомофобний Бєсєдін

Гравець збірної України з футболу Артем Бєсєдін відзначився гомофобним висловлюванням. Футболіст заявив, що проти нетрадиційних стосунків.

Звинувачення Блаттера та Платіні

Генеральна прокуратура Швейцарії після шести років розслідувань звинуватила колишнього голову світового футболу Йозефа Блаттера та експрезидента УЄФА, триразового володаря "Золотого м'яча" Мішеля Платіні у привласненні 2,19 мільйона доларів.