Динамо U-19 – Барселона U-19 4:1

Голи: Діалло, 2, 83, Попов, 45+1, Дячук, 66 – Гаррідо, 37

Вилучення: Акомач, 40 (Барселона)

Динамо стартувало в Юнацькій лізі УЄФА двома перемогами над Бенфікою та Баварією. І лише в грі проти Барселони зіграли внічию. Та в матчі в Києві команді вдалося завоювати три очки, тим самим забезпечивши собі достроковий вихід з групи.

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Початок розгрому поклав Діалло, який вже на другій хвилині матчу відкрив рахунок ударом в дальній кут – м'яч від штанги влетів у ворота.

Згодом у середині першого тайму команди обмінялися небезпечними моментами. А покарання для Динамо за нереалізацію їх відбулося за декілька хвилин, коли Гаррідо реалізував вихід сам-на-сам з голкіпером. Це був перший гол, який юнацька команда Динамо пропустила в цьому сезоні в турнірі.

Та ще у першому таймі Барселона залишилася у меншості – Акомач отримав другу жовту картку. А вже у компенсований до першого тайму час Динамо знову вийшло вперед в рахунку – голом відзначився Попов.

У другому таймі Динамо довго не могло зламати оборону суперника. Аж поки після розіграшу кутового Дячук не замкнув головою навіс від партнера.

Розгромним рахунок зробив Діалло. Для нього це п'ятий гол в Юнацькій лізі УЄФА, завдяки чому він посідає перше місце в гонці бомбардирів.

Динамо U-19 перемагає та набирає 10 очок після чотирьох турів. Це дозволило команді забезпечити собі вихід у плей-офф.

Відеоогляд матчу Динамо U-19 – Барселона U-19