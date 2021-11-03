Поражение Динамо

Динамо снова проиграло в Лиге чемпионов. На этот раз в Барселоне дома. Это третье подряд поражение для киевлян в четырех матчах. И снова Динамо не удалось забить гол.

Единственный гол в матче забил Ансу Фати.

Разгромная победа Динамо U-19

Динамо U-19 без проблем обыграло сверстников из Барселоны в Юношеской лиге УЕФА. В ворота испанской команды влетело сразу четыре гола. А киевляне гарантировали себе досрочный выход из группы.

Дублем в этом матче отличился Самба Диалло, возглавивший список бомбардиров турнира.

Подтверждение допинга в Украине

Украинский легкоатлет Игорь Главан подтвердил расследование WADA касательно нарушения антидопинговых правил в Украине.

Именная звезда для Светолиной

Самая титулованная теннисистка Украины Элина Свитолина получила свою именную звезду на "Площади звезд" в Киеве. Спортсменка специально для этого торжественного события посетила Украину.

Конте возглавил Тоттенхэм

Итальянский тренер Антонио Конте официально возглавил английский Тоттенхэм. 52-летний наставник заменил португальского специалиста Нуну Эшпириту Санту.

Гомофобный Беседин

Игрок сборной Украины по футболу Артем Беседин отметился гомофобным высказыванием. Футболист заявил, что против нетрадиционных отношений.

Обвинения Блаттера и Платини

Генеральная прокуратура Швейцарии после шести лет расследований обвинила бывшего главу мирового футбола Йозефа Блаттера и экс-президента УЕФА, трехкратного обладателя "Золотого мяча" Мишеля Платини в присвоении 2,19 миллиона долларов.