"Є хлопчики, є дівчатка – все"

Нападник київського Динамо у інтерв'ю розповів, що не підтримує гей-паради. Артем переконаний, що "це ненормально"

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Людей з нетрадиційною орієнтацією не повинно бути. Є хлопчики, є дівчатка – все. Я відновлювався в Іспанії. То скажу, що у нас все по-божому в цьому плані, а там їх купа,

– наголосив футболіст.

Бєсєдін також запевнив, що не може дивитися на прапори ЛГБТ. Футболістові також неприємно коли представники нетрадиційних стосунків "ходять за руку".

"По-перше, в мене є син. Я не хочу, щоб він ріс і дивився на піда*асів. Якщо хлопчики йдуть і тримаються за руку, то хіба вони не гонять?", – додав Артем.

Відверте зізнання австралійського футболіста