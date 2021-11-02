Контракт підписали до кінця цього сезону

Тоттенхем підписав контракт з італійським фахівцем до кінця сезону-2022/2023, тобто на 18 місяців, з можливістю автоматичного продовження на рік, якщо англійський клуб потрапить до Ліги чемпіонів.

Дивіться також Манчестер Юнайтед реабілітувався в АПЛ, розгромивши Тоттенхем: відео

Керівництво Тоттенхема 1 листопада оголосило про звільнення Нуну Ешпіріту Санту з посади головного тренера. Первно, що на таке рішення вплинула ганебна поразка від Манчестер Юнайтед.

Конте проведе перше тренування 2 листопада.

Я дуже щасливий повернутися до тренерства і зробити це в АПЛ у клубі, що має амбіції знову стати протагоністом,

– зізнається новий наставник Тоттенхема.

Італієць був претиндентом на посаду тренера Тоттенхема ще влітку, після того як керівництво клубу звільнило Жозе Моуріньою Тоді як раз Антоніо припинив співпрацю з Інтером. Однак тоді домовитися про співпраця клубу та тренеру не вдалося.

Що відомо про Антоніо Конте