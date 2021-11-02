Контракт підписали до кінця цього сезону
Тоттенхем підписав контракт з італійським фахівцем до кінця сезону-2022/2023, тобто на 18 місяців, з можливістю автоматичного продовження на рік, якщо англійський клуб потрапить до Ліги чемпіонів.
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Керівництво Тоттенхема 1 листопада оголосило про звільнення Нуну Ешпіріту Санту з посади головного тренера. Первно, що на таке рішення вплинула ганебна поразка від Манчестер Юнайтед.
Конте проведе перше тренування 2 листопада.
Я дуже щасливий повернутися до тренерства і зробити це в АПЛ у клубі, що має амбіції знову стати протагоністом,
– зізнається новий наставник Тоттенхема.
Італієць був претиндентом на посаду тренера Тоттенхема ще влітку, після того як керівництво клубу звільнило Жозе Моуріньою Тоді як раз Антоніо припинив співпрацю з Інтером. Однак тоді домовитися про співпраця клубу та тренеру не вдалося.
Що відомо про Антоніо Конте
- 52-річний італійський тренер працював в Ювентусі, Інтері та Челсі – з усіма клубами вигравав чемпіонство Італії та Англії, відповідно. Також Конте очолював збірну Італії.
- Пішов з позиції головного тренера Інтера після сезону-2020/2021, коли став чемпіоном Італії.