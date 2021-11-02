Справжня спортивна гордість України

27-річна тенісистка з Одеси вже давно отримала визнання в Україні та усьому світі. Але от іменної зірки на "Площі зірок" у Києві у Еліни Світоліної ще не було.

Читайте також Падіння Світоліної: вперше за 5 років українка покинула топ-10 світового рейтингу

2 листопада відбулось урочисте відкриття іменної зірки першої ракетки України. Погода була не найкращою, але Еліна підготувалась до цієї події якнайкраще. На місці події зібралось чимало фанатів бронзової призерки Олімпіади у Токіо, також урочистість не оминули й десяток журналістів. Еліна дуже рідко приїжджає у рідну країну, тому кожна її присутність в Україні завжди максимально поширюється у ЗМІ.

На жаль, перед прильотом в Україну Світоліна зазначала великого регресу у рейтингу WTA. Через не надто вдалі виступи українка опустилась аж на 14 місце. Таке падіння українка здійснила вперше з 2017 року.

Свої іменні зірки на ці алеї вже мають: Ольга Харлан, Жан Беленюк, Андрій Шевченко, Ганна Різатдінова, Юлія Левченко, Дар'я Білодід, Ілля Кваша, Юлія Джима, Леонід Буряк, Олег Блохін та інші. Нещодавно там відбулось відкриття трьох зірок паралімпійського спорту – Максима Крипака, Олени Юрковської та Віктора Смирнова.

Світоліна у красивому образі завітала на подію. Вона залюбки зробила спільні фото з прихильниками та розписалась на журналах, картках. Привітати Еліну прийшло чимало дітей, які з плакатами: "Еліно, ми тебе любимо", "Еліно. ти наша зірка".

Українська тенісистка також отримала Орден княгині Ольги за заслуги 3-го ступеня.

Тенісистка зазначила, що горда виступати під синьо-жовтим прапором та прославляти рідну Україну на увесь світ.



Еліна Світоліна / Фото з instagram.com/gulliver.kyiv



Зірка Світоліної / Фото з instagram.com/gulliver.kyiv



Відкриття іменної зірки Світоліної / Фото з instagram.com/gulliver.kyiv



Світоліна з фанатами / Фото з instagram.com/gulliver.kyiv