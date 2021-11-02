За три матчі Діалло забив п'ять голів.
- У першому турі він відзначився у ворота однолітків з Бенфіки – перемога Динамо U-19 4:0.
- У другому турі на його рахунку дубль у ворота Баварії. І знову перемога київського клубу з рахунком 4:0.
- У четвертому турі Діалло знову забив двічі – цього разу у ворота Барселони. І знову кияни забили чотири голи за матч, але цього разу один пропустили.
Детальніше Динамо розгромило Барселону в юнацькій Лізі чемпіонів, забивши чотири голи: відео
Маючи в активі п'ять забитих голів, Діалло очолив гонку бомбардирів Юнацької ліги УЄФА.
Ще один гравець Динамо U-19 Назар Волошин на восьмому місці в списку з двома голами.