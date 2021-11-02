У чому звинувачення

Їх звинувачують у незаконному привласненні 2 мільйонів швейцарських франків (трохи понад 2 мільйонів доларів) та підробці документів. Судитиме спортивних функціонерів Федеральний кримінальний суд у Беллінцоні.

До слова Антоніо Конте офіційно очолив англійський Тоттенхем

Згідно з версією слідства, Блаттер схвалив незаконний платіж Платіні заднім числом із коштів ФІФА за його роботу в організації. Стверджується, що це завдало шкоди міжнародній федерації.

Ця справа призвела до відставки Блаттера та Платіні у 2015-му та 2016 році відповідно. Обом також заборонили обіймати будь-які посади у футболі спочатку на 8, а потім ще на 6 років.

Під час розслідування розкрили ще низку фактів, які призвели до нових звинувачень, зокрема в незаконних виплатах спортивним чиновникам. Повідомляється, що ексчиновникам загрожує ув'язнення.