Після зупинки серця на Євро: Еріксен повернувся у Мілан та приступить до тренувань

Крістіан Еріксен не збирається вішати бутси на цвях. Футболіст вже прилетів у Мілан, де проходить медичне обстеження.

Велике повернення не за горами

Півзахисник збірної Данії та Інтера повернувся у Мілан. Після медичного обстеження Футболіст може отримати дозвіл на повноцінні тренування та допуск до матчів.

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Крістіан Еріксен готовий повернутись на футбольне поле після зупинки серця у матчі Євро-2020. Раніше повідомлялось, що гравець не зможе знову одягнути футболку Інтера. Член медичного комітету Федерації футболу Італії Франческо Браконаро розповідав, що датчанин не буде допущений до матчів у Серії А з серцевою патологією.

Для повернення в італійський чемпіонат Еріксену потрібно видалити кардіостимулятор. Контракт Крістіана з Інтером розрахований до липня 2024 року. Однак у футболіста збірної Данії є запасний варіант – повернення у рідний Аякс із Нідерландів.

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