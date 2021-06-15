Звернення Еріксена

Крістіан Еріксен виклав світлину на своїй сторінці у інстаграмі, де заспокоїв фанатів. Лідер збірної Данії завернувся до уболівальників із лікарняної палати.

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Привіт усім! Дуже дякую за вашу підтримку і повідомлення з усього світу. Це дуже багато значить для мене і моєї родини. Я в порядку. Мені ще треба буде пройти обстеження в лікарні, але я відчуваю себе добре. Тепер я буду вболівати за хлопців зі збірної Данії в наступних матчах. Грайте за всю Данію,

– написав футболіст.

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