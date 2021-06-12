Вона намагалася потрапити на поле, коли побачила, що коханий втратив свідомість. Втім, її не пропускали до футболітса.

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Дівчина Еріксена була дуже наляканою. Квіст Єнсен підтримували футболісти збірної Данії – Сімон Кьяер і Каспер Шмейхель. Вони обійняли її та намагалися заспокоїти.



Гравці збірної Данії з дівчиною Еріксона / Getty images

Що сталося з Еріксеном