Вона намагалася потрапити на поле, коли побачила, що коханий втратив свідомість. Втім, її не пропускали до футболітса.

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Дівчина Еріксена була дуже наляканою. Квіст Єнсен підтримували футболісти збірної Данії – Сімон Кьяер і Каспер Шмейхель. Вони обійняли її та намагалися заспокоїти.


Гравці збірної Данії з дівчиною Еріксона / Getty images

Що сталося з Еріксеном

  • 29-річний Еріксен знепритомнів у першому таймі матчу між Данією та Фінляндією – він впав на газон. Цьому не передувало жодне зіткнення.
  • На поле вибігли медики, вони провели непрямий масаж серця. У цей час їх обступили інші гравці збірної Данії. Матч зупинили.
  • Еріксена госпіталізували. У збірній Данії повідомили, що він прийшов до тями. Лікарі продовжують боротися за життя гравця. 