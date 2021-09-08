Велике повернення не за горами
Півзахисник збірної Данії та Інтера повернувся у Мілан. Після медичного обстеження Футболіст може отримати дозвіл на повноцінні тренування та допуск до матчів.
Браво Я не герой, – капітан збірної Данії К'єр пригадав моторошне падіння Еріксена на Євро
Крістіан Еріксен готовий повернутись на футбольне поле після зупинки серця у матчі Євро-2020. Раніше повідомлялось, що гравець не зможе знову одягнути футболку Інтера. Член медичного комітету Федерації футболу Італії Франческо Браконаро розповідав, що датчанин не буде допущений до матчів у Серії А з серцевою патологією.
Для повернення в італійський чемпіонат Еріксену потрібно видалити кардіостимулятор. Контракт Крістіана з Інтером розрахований до липня 2024 року. Однак у футболіста збірної Данії є запасний варіант – повернення у рідний Аякс із Нідерландів.
У Еріксена зупинилось серце під час матчу Євро-2020: головне
- Крістіан Еріксен знепритомнів під час матчу Євро-2020 Данія – Фінляндія. Поєдинок був призупинений.
- Футболісти та медичний персонал відразу прибігли на допомогу гравцю Данії. Капітан збірної Сімон К'єр не лише допоміг Еріксену, а й заспокоїв кохану півзахисника, яка зі сльозами на очах вибігла на поле. Також допоміг К'єру голкіпер Данії Каспер Шмейхель.
- Як повідомили медики, у Крістіана зупинилось серце на футбольному полі. На щастя, півзахисника вдалось реанімувати футболіста.
- Зустріч чемпіонату Європи таки була продовжена на прохання самого Крістіана. Однак поєдинок завершився мінімальною перемогою фінів (0:1).
- 15 червня постраждалий вперше звернувся до фанатів із лікарняної палати. Еріксену встановили кардіостимулятор.