Великое возвращение не за горами
Полузащитник сборной Дании и Интера вернулся в Милан. После медицинского обследования Футболист может получить разрешение на полноценные тренировки и допуск к матчам.
Браво Я не герой, – капитан сборной Дании Кьер вспомнил жуткое падение Эриксена на Евро
Кристиан Эриксен готов вернуться на футбольное поле после остановки сердца в матче Евро-2020. Ранее сообщалось, что игрок не сможет снова надеть футболку Интера. Член медицинского комитета Федерации футбола Италии Франческо Браконаро рассказывал, что датчанин не будет допущен к матчам в Серии А с сердечной патологией.
Для возвращения в итальянский чемпионат Эриксену нужно удалить кардиостимулятор. Контракт Кристиана с Интером рассчитан до июля 2024 года. Однако у футболиста сборной Дании есть запасной вариант – возвращение в родной Аякс из Нидерландов.
У Эриксена остановилось сердце во время матча Евро-2020: главное
- Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча Евро-2020 Дания – Финляндия. Поединок был приостановлен.
- Футболисты и медицинский персонал сразу прибежали на помощь игроку Дании. Капитан сборной Симон Кьер не только помог Эриксену, но и успокоил любимую полузащитника, которая со слезами на глазах выбежала на поле. Также помог Кьеру голкипер Дании Каспер Шмейхель.
- Как сообщили медики, у Кристиана остановилось сердце на футбольном поле. К счастью, полузащитника удалось реанимировать.
- Встреча чемпионата Европы таки была продолжена по просьбе самого Кристиана. Однако поединок завершился минимальной победой финнов (0:1).
- 15 июня пострадавший впервые обратился к фанатам из больничной палаты. Эриксену установили кардиостимулятор.