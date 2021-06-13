Еріксена повернули після одного розряду дефібрилятора

Футболіст збірної Данії без свідомості впав на газон наприкінці першого тайму. Лікар збірної Данії Мортен Боесі повідомив, що в Еріксена була зупинка серця.

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Ми повернули його після одного розряду дефібрилятора. Це досить швидко,

– повідомив лікар збірної Данії.

Повідомляється, що подальші тести визначать, чи зможе Еріксен продовжити кар'єру футболіста.

Також лікар збірної Данії розповів про стан Еріксена. За словами лікаря, футболіст залишається у стабільному стані. Тести гравця – у порядку.

"Я розмовляв з Крістіаном декілька разів протягом дня. Він залишається у стабільному стані – не спить, відповідає належним чином і чітко, його серце знову б'ється. В обставинах, що склалися все в порядку.

Еріксен контактував з гравцями протягом дня. Він все ще повинен бути в лікарні для подальших обстежень та спостереження, але тести, проведені досі, в порядку", – сказав лікар збірної Данії.

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