Еріксена повернули після одного розряду дефібрилятора
Футболіст збірної Данії без свідомості впав на газон наприкінці першого тайму. Лікар збірної Данії Мортен Боесі повідомив, що в Еріксена була зупинка серця.
Варте уваги Герой футбольного дня: капітан збірної Данії Сімон К'яєр та його порятунок Крістіана Еріксена
Ми повернули його після одного розряду дефібрилятора. Це досить швидко,
– повідомив лікар збірної Данії.
Повідомляється, що подальші тести визначать, чи зможе Еріксен продовжити кар'єру футболіста.
Також лікар збірної Данії розповів про стан Еріксена. За словами лікаря, футболіст залишається у стабільному стані. Тести гравця – у порядку.
"Я розмовляв з Крістіаном декілька разів протягом дня. Він залишається у стабільному стані – не спить, відповідає належним чином і чітко, його серце знову б'ється. В обставинах, що склалися все в порядку.
Еріксен контактував з гравцями протягом дня. Він все ще повинен бути в лікарні для подальших обстежень та спостереження, але тести, проведені досі, в порядку", – сказав лікар збірної Данії.
Що відомо про інцидент з Еріксеном
- У суботу, 12 червня, Данія та Фінляндія зустрілися у Копенгагені у рамках матчу Євро-2020. Наприкінці першого тайму Еріксен втратив свідомість.
- Падінню Еріксена не передувало жодне зіткнення. Першим, хто надавав допомогу футболісту, був капітан Данії Сімон К'яєр. Він поклав Еріксена на бік і зробив усе, щоб той не проковтнув язик.
- Медики відразу вибігли на футбольне поле та почали надавати допомогу футболісту. Вони робили непрямий масаж серця. Водночас партнери Крістіана по команді обступили його, щоб він не був в об'єктиві камер.
- На поєдинку Данії була дівчина Еріксена – Сабріна Квіст Єнсен. Вона вибігла на поле, але дівчину не пропускали до футболіста. Сімон К'яєр, Каспер Шмейхель та інші заспокоювали Сабріну.
- Еріксен покидав поле на ношах, але вже при свідомості. Його госпіталізували у лікарню, що поряд зі стадіоном. Звідти надійшли позитивні новини, що стан Еріксена стабільний.
- Матч Данія – Фінляндія було призупинено. Згодом поєдинок вирішили дограти у той же день. Фінляндія здобула мінімальну перемогу.