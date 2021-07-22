Член медичного комітету Федерації футболу Італії Франческо Браконаро повідомив, що датчанин не буде допущений до матчів у Серії А з серцевою патологією.

До слова Еріксен після операції на серці прийшов на тренування збірної Данії

Крістіан Еріксен не може бути допущений до ігор в Італії. Якщо йому видалять дефібрилятор, то це стане доказом усунення патології. Тоді він може повернутися до матчів за Інтер,

– цитує Браконаро джерело.

Контракт Еріксена з Інтером розрахований до липня 2024 року.

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