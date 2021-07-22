Член медичного комітету Федерації футболу Італії Франческо Браконаро повідомив, що датчанин не буде допущений до матчів у Серії А з серцевою патологією.
До слова Еріксен після операції на серці прийшов на тренування збірної Данії
Крістіан Еріксен не може бути допущений до ігор в Італії. Якщо йому видалять дефібрилятор, то це стане доказом усунення патології. Тоді він може повернутися до матчів за Інтер,
– цитує Браконаро джерело.
У Еріксена зупинилось серце під час матчу: що відомо
- На останніх хвилинах першої 45-хвилинки матчу Фінляндія – Данія на Євро-2020 стався жахливий епізод – Еріксен втратив свідомість. Згодом стало відомо , що все було значно серйозні. У данця зупинилось серце.
- Капітан данської команди Сімон К'яєр першим прийшов на допомогу партнеру по збірній. На поле також вибігли медики та кохана футболіста, яку стримали все той же К'яєр та голкіпер Данії.
- Футболісти данської збірної обступили Еріксена, якому надавали допомогу. Все було для того, щоб жахливий інцидент не потрапив в об'єктиви фотокамер.
- Покидав футболіст поле лише на ношах. Еріксена відразу відвезли у найближчу лікарню, де продовжували рятувати життя. Матч був призупинений. Лише за певний час стало відомо, що поєдинок відновиться у той же день. Як сказали згодом самі футболісти, що про це попросив їх Крістіан. Однак підсумковий результат був невтішний – 0:1 перемога фінів.
- Стан здоров'я данця стабілізувався. А вже 15 червня данець вперше звернувся до фанатів із лікарняної палати.