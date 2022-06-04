Підсилення перед грою проти Уельсу: Петраков викликав до збірної України ще одного гравця

Українська збірна веде підготовку до матчу проти Уельсу. Національна команда отримає несподіване підсилення перед важливою грою.

Посилений центр поля

До збірної приєднався опорник Данило Ігнатенко. Про це повідомили на сайті УАФ.

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Там вказали, що новачок навряд чи буде готовий до гри проти "драконів",однак, крім Уельсу, попереду в України ще три суперники в Лізі Націй.

Раніше була інформація, що Дмитро мав доєднатися до "синьо-жовтих" ще перед матчем з Шотландією. Причиною такого пізнього приїзду стало отримання британської візи, яку йому не змогли оформити оперативно.

Уельс – Україна: головне

Національна команда вже прибула у Кардіфф, де і відбудеться вирішальний матч.

На своєму шляху збірна України вже здолала команду з Шотландії. 1 червня "синьо-жовті" перемогли шотландців у півфінальному матчі плей-офф відбору чемпіонату світу-2022.

На початку матчу рахунок відкрив Андрій Ярмоленко. Вже у другому таймі Роман Яремчук подвоїв перевагу українців. Шотландець Каллум Макгрегор додав інтриги своїм голом на 79-й хвилині.

Артем Довбик забив третій м'яч і цим переможно закінчив матч Україна – 1:3.

На фінал проти Уельсу українці розкупили усі квитки, які виділили у гостьовий сектор для наших фанатів Асоціація футболу Уельсу.

Відзначимо, що стадіон "Кардіфф Сіті", який прийме поєдинок, вміщує 30 тисяч глядачів.

Захисник збірної Уельсу Бен Девіс поділився очікуваннями від матчу з Україною за вихід на чемпіонат світу-2022. Він високо оцінив гру підопічних Петракова, проте не вважає її чимось незвичним.

А от ексгравець збірної Шотландії Грем Сунесс високо оцінив гру "синьо-жовтих". Він назвав головні помилки свої підопічних. Також легендарний футболіст в захваті від гри одного з гравців збірної України.

5 червня на "синьо-жовтих" очікує важливий матч. У фінальному поєдинку плей-офф відбору на чемпіонат світу-2022 українці зустрінуться проти команди Уельсу. Початок матчу о 19:00.