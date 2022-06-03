Сунесс: Збірна України виглядали як дійсно хороша футбольна команда

Ексгравець збірної Шотландії Грем Сунесс високо оцінив гру "синьо-жовтих". Також він розповів, що бракувало його землякам.

До речі Хочу, щоб Україна поїхала в Катар та виграла ЧС-2022, – ексгравець збірної Шотландії Сунесс

Збірна Шотландії недостатньо добре контролювала м’яч. Ми не могли зробити цього в завершальній стадії атак, не могли втримати м’яч на чужій половині поля,

– сказав шотландець.

Сунесс похвалив Олександра Зінченка за гру в матчі кваліфікації на чемпіонат світу.

"Збірна України виглядали як дійсно хороша футбольна команда, а ми – ні. Особливо у першому таймі. Зінченко керував цим шоу. Не думаю, що це стало сюрпризом. В Манчестер Сіті він діє на позиції між лівим захисником та центральним хавбеком, і він дуже-дуже хороший гравець. Він був каталізатором для контролю м’яча, повертався назад, віддавав розрізні передачі. Він грав як досвідчений півзахисник", – сказав ексфутболіст.

Ще напередодні матчу Шотландія – Україна Сунесс розповів за кого він буде вболівати. Він зізнався, що хотів би, аби українці не лише перемогли його земляків, але й тріумфували у Катарі.

Що відомо про колишнього футболіста

Колишній футболіст виступав за збірну Шотландії у 1975–1986 роках. Він виступав за низку провідних клубів: Ліверпуль, Рейнджерс, Сампдорія.

Він закінчив професійну кар'єру футболіста виступами за команду Рейнджерс у 1991 році.

Наразі він займається тренерською діяльністю.

Збірна України зіграє проти Уельсу