Сунесс: Збірна України виглядали як дійсно хороша футбольна команда
Ексгравець збірної Шотландії Грем Сунесс високо оцінив гру "синьо-жовтих". Також він розповів, що бракувало його землякам.
До речі Хочу, щоб Україна поїхала в Катар та виграла ЧС-2022, – ексгравець збірної Шотландії Сунесс
Збірна Шотландії недостатньо добре контролювала м’яч. Ми не могли зробити цього в завершальній стадії атак, не могли втримати м’яч на чужій половині поля,
– сказав шотландець.
Сунесс похвалив Олександра Зінченка за гру в матчі кваліфікації на чемпіонат світу.
"Збірна України виглядали як дійсно хороша футбольна команда, а ми – ні. Особливо у першому таймі. Зінченко керував цим шоу. Не думаю, що це стало сюрпризом. В Манчестер Сіті він діє на позиції між лівим захисником та центральним хавбеком, і він дуже-дуже хороший гравець. Він був каталізатором для контролю м’яча, повертався назад, віддавав розрізні передачі. Він грав як досвідчений півзахисник", – сказав ексфутболіст.
Ще напередодні матчу Шотландія – Україна Сунесс розповів за кого він буде вболівати. Він зізнався, що хотів би, аби українці не лише перемогли його земляків, але й тріумфували у Катарі.
Що відомо про колишнього футболіста
- Колишній футболіст виступав за збірну Шотландії у 1975–1986 роках. Він виступав за низку провідних клубів: Ліверпуль, Рейнджерс, Сампдорія.
- Він закінчив професійну кар'єру футболіста виступами за команду Рейнджерс у 1991 році.
- Наразі він займається тренерською діяльністю.
Збірна України зіграє проти Уельсу
- 1 червня "синьо-жовті" перемогли збірну Шотландії у півфінальному матчі плей-офф відбору чемпіонату світу-2022.
- На початку матчу рахунок відкрив Андрій Ярмоленко. Вже у другому таймі Роман Яремчук подвоїв перевагу українців. Шотландець Каллум Макгрегор додав інтриги своїм голом на 79-й хвилині.
- Артем Довбик забив третій м'яч і цим переможно закінчив матч Україна – 1:3.
- 5 червня на "синьо-жовтих" очікує важливий матч. У фінальному поєдинку плей-офф відбору на чемпіонат світу-2022 українці зустрінуться проти Команди Уельсу. Початок матчу о 19:00.
- Національна команда вже прибула у Кардіфф, де і відбудеться вирішальний матч.