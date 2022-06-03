Девіс: Грати в таких умовах – неймовірно

Захисник збірної Уельсу Бен Девіс поділився очікуваннями від матчу з Україною за вихід на чемпіонат світу-2022. Він високо оцінив гру української команди.

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"Ми повинні бути готові до того, щоб грати проти будь-кого. Нічого не змінилося в нашій підготовці. До України готуватимемося так, як робили б це до матчу з Шотландією. Це буде важка гра, суперник добре виступає. Вони непогано пройшли відбір, зайняли 2-ге місце у важкій групі", – зазначив гравець.

Це дуже хороша команда. Думаю, ще дуже технічна, вони добре тримають м’яч. У них є якісні футболісти в атаці. Розуміємо, що вони володітимуть м’ячем більшу частину часу. Але це не є щось новим у порівнянні з нашими зустрічами з іншими європейськими збірними. Це вже було впродовж останніх трьох років, просто зараз знову буде таке випробування,

– сказав Девіс.

Футболіст захоплюється нашими гравцями, які продовжують яскраво виступати попри війну у їхній рідній країні. Проте все ж таки він радить поставити співчуття на другий план та зосередитися на грі.

"Те, що зараз відбувається у світі та в Україні… це дуже важко. Нам дуже пощастило, що ми як нація можемо продовжувати нормальне життя. Що ми не живемо в ситуації, про яку навіть уявити не можемо. У нас є співчуття, у нас є повага. До футболістів також, вони через багато що пройшли. Грати в таких умовах – неймовірно. Їм доводиться справлятися з увагою преси. Підтримка необхідна, ми розуміємо це.

Але, якщо говорити про матч, то це лише про фокус на футбольному полі, на випробуванні. Ми повинні бути готові. Це про концентрацію на грі, а не на тому, кому ми протистоїмо", – додав футболіст Уельсу.

Зверніть увагу! 5 червня на "синьо-жовтих" очікує важливий матч. У фінальному поєдинку плей-офф відбору на чемпіонат світу-2022 українці зустрінуться проти команди Уельсу. Початок матчу о 19:00.