Привітання іменинника та перше тренування

Ранок національної команди почався із традиційного сніданку та привітанням Олександра Караваєва, який 2 червня святкував ювілей – 30 років. Динамівець отримав привітання від Олександра Петракова, торт та футболку з усіма автографами збірників.

Читайте також Бажаємо зробити подарунок українцям, – Ярмоленко зробив обіцянку перед Уельсом



Іменинник Олександр Караваєв / Фото УАФ

Політ до столиці Уельсу тривав годину. Українська збірна розташувалась у готелі "St. David’s". Цікаво, що автобус, який перевозив хлопців був прикрашений наліпками на підтримку України зі словами "Stand with Ukraine".

Далі на українців чекав обід, але футболісти не змогли обійти стороною стіл для пінг-понгу. Першими свою майстерність показали два півзахисники – Олександр Зінченко та Руслан Маліновський.

Після чого гравці вийшли на футбольне поле. На гравців, які грали проти Шотландії, чекало відновлювальне тренування, інші ж провели повноцінну роботу.



Перше тренування збірної у Кардіффі / Фото УАФ

Вже 3 червня усі приступають до підготовки до фіналу плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 проти Уельсу. На щастя, у попередній грі проти Шотландії травму не отримав жоден український футболіст, тому команда у повному складі готується до майбутнього поєдинку.

Важливо. Ключовий поєдинок у боротьбі за путівку у Катар Уельс – Україна відбудеться 5 червня. Стартовий свисток судді пролунає о 19:00 за київським часом.

Хід поєдинку проти Шотландії