Усиленный центр поля

К сборной присоединился опорник Даниил Игнатенко. Об этом сообщили на сайте УАФ.

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Там указали, что новичок вряд ли будет готов к игре против "драконов", однако, кроме Уэльса, впереди у Украины еще три соперника в Лиге Наций.

Ранее была информация, что Дмитрий должен был присоединиться к "сине-желтым" еще перед матчем с Шотландией. Причиной столь позднего приезда стало получение британской визы, которую ему не смогли оформить оперативно.

Обратите внимание! 5 июня "сине-желтых" ожидает важный матч. В финальном поединке плей-офф отбора на чемпионат мира-2022 украинцы встретятся против команды Уэльса. Начало матча в 19.00.

Уэльс – Украина: главное