Посилений центр поля

До збірної приєднався опорник Данило Ігнатенко. Про це повідомили на сайті УАФ.

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Там вказали, що новачок навряд чи буде готовий до гри проти "драконів",однак, крім Уельсу, попереду в України ще три суперники в Лізі Націй.

Раніше була інформація, що Дмитро мав доєднатися до "синьо-жовтих" ще перед матчем з Шотландією. Причиною такого пізнього приїзду стало отримання британської візи, яку йому не змогли оформити оперативно.

Зверніть увагу! 5 червня на "синьо-жовтих" очікує важливий матч. У фінальному поєдинку плей-офф відбору на чемпіонат світу-2022 українці зустрінуться проти команди Уельсу. Початок матчу о 19:00.

Уельс – Україна: головне