Посилений центр поля
До збірної приєднався опорник Данило Ігнатенко. Про це повідомили на сайті УАФ.
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Там вказали, що новачок навряд чи буде готовий до гри проти "драконів",однак, крім Уельсу, попереду в України ще три суперники в Лізі Націй.
Раніше була інформація, що Дмитро мав доєднатися до "синьо-жовтих" ще перед матчем з Шотландією. Причиною такого пізнього приїзду стало отримання британської візи, яку йому не змогли оформити оперативно.
Уельс – Україна: головне
- Національна команда вже прибула у Кардіфф, де і відбудеться вирішальний матч.
- На своєму шляху збірна України вже здолала команду з Шотландії. 1 червня "синьо-жовті" перемогли шотландців у півфінальному матчі плей-офф відбору чемпіонату світу-2022.
- На початку матчу рахунок відкрив Андрій Ярмоленко. Вже у другому таймі Роман Яремчук подвоїв перевагу українців. Шотландець Каллум Макгрегор додав інтриги своїм голом на 79-й хвилині.
- Артем Довбик забив третій м'яч і цим переможно закінчив матч Україна – 1:3.
- На фінал проти Уельсу українці розкупили усі квитки, які виділили у гостьовий сектор для наших фанатів Асоціація футболу Уельсу.
- Відзначимо, що стадіон "Кардіфф Сіті", який прийме поєдинок, вміщує 30 тисяч глядачів.
- Захисник збірної Уельсу Бен Девіс поділився очікуваннями від матчу з Україною за вихід на чемпіонат світу-2022. Він високо оцінив гру підопічних Петракова, проте не вважає її чимось незвичним.
- А от ексгравець збірної Шотландії Грем Сунесс високо оцінив гру "синьо-жовтих". Він назвав головні помилки свої підопічних. Також легендарний футболіст в захваті від гри одного з гравців збірної України.