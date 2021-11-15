Чи підпише Дженоа гравців збірної України: Шевченко відповів на чутки у ЗМІ

Дженоа вже провела перший спаринг під керівництвом Андрія Шевченка. Наставник розповів, чи буде команда підсилюватись футболістами збірної України.

Місця для українських гравців вже немає

Андрій Шевченко відзначив, що гордий тренувати клуб із топового чемпіонату Європи, в італійській Серії А багато іменитих наставників. Це для нього новий виклик.

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Після переходу Шевченка в Італію крутиться чимало чуток, що екстренер "синьо-жовтих" покличе в Дженоа українських футболістів із якими раніше працював у збірній України. Мова йде про Віталія Миколенка та Олександра Зінченка. Однак таку інформацію фахівець спростував.

Трансфер у Дженоа Миколенка чи Зінченка? Це неможливо. За італійським законодавством можна мати лише двох гравців не з Євросоюзу. Цей ліміт уже вичерпано,

– відповів Шевченко.

Андрій Миколайович розповів, що у команди є серйозні амбіції та плани, але усе залежатиме від того, чи вдасться команді залишитись у Серії А. Колишній наставник української збірної заявив, що зробить усе від себе можливе, щоб Дженоа зберегла прописну в елітному дивізіоні.

Нагадаємо, що у ЗМІ поширювалась інформація і про зацікавленість італійського клубу до нападника Динамо Владислава Супряги.

Шевченко очолив Дженоа

7 листопада Дженоа офіційно оголосила про призначення Андрія Шевченка на пост головного тренера команди. Контракт із українцем підписаний до 30 червня 2024 року.

Визначився український спеціаліст із своїми помічниками.

Команда під керівництвом українського наставника вже провела перший товариський спаринг. Суперником була молодіжна команда.

Перед цим Шевченко зустрівся з досвідченими футболістами команди, щоб почути їх думки щодо провального старту у чемпіонаті.

Дебют Шевченка в офіційному матчі відбудеться 21 листопада. "Грифони" вдома прийматимуть Рому.

Дженоа після 12 зіграних поєдинків посідає далеке 17 місце у турнірній таблиці Серії А. У "грифонів" лише 9 набраних очок.