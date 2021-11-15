Перша перемога для Шевченка у Дженоа

У грі брали участь футболісти, яких не викликали до національних збірних.

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Підопічні Шевченка перемогли з рахунком 3:1. Голами відзначилися Філіппо Мелегоні, Елмандо Джині та Флавіо Б'янкі. Представник молодіжної команди Брайан Бочі забив один гол у ворота супернику.

45-річний український фахівець лишився задоволений грою своїх підопічних.

Гарний тест наприкінці першого тижня гарної роботи,

– зазначив Шевченко.

До речі. У неділю, 21 листопада Дженоа проведе перший офіційний матч під керівництвом Андрія Шевченка. "Грифони" зустрінуться у поєдинку проти Роми.

Шевченко в Дженоа: що відомо