Места для украинских игроков уже нет
Андрей Шевченко отметил, что горд тренировать клуб из топового чемпионата Европы, в итальянской Серии А много именитых наставников. Это для него новый вызов.
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После перехода Шевченко в Италию крутится немало слухов, что экс-тренер "сине-желтых" позовет в Дженоа украинских футболистов с которыми ранее работал в сборной Украины. Речь идет о Виталии Миколенко и Александре Зинченко. Однако такую информацию специалист опроверг.
Трансфер у Дженоа Миколенко или Зинченко? Это невозможно. По итальянскому законодательству можно иметь лишь двух игроков не из Евросоюза. Этот лимит уже исчерпан,
– ответил Шевченко.
Андрей Николаевич рассказал, что у команды есть серьезные амбиции и планы, но все будет зависеть от того, удастся ли команде остаться в Серии А. Бывший наставник украинской сборной заявил, что сделает все от себя возможное, чтобы Дженоа сохранила прописную в элитном дивизионе.
Напомним, что в СМИ распространялась информация и об интересе итальянского клуба к нападающему Динамо Владислава Упряжи.
Шевченко возглавил Дженоа
- 7 ноября Дженоа официально объявила о назначении Андрея Шевченко на пост главного тренера команды. Контракт с украинцем подписан до 30 июня 2024 года.
- Определился украинский специалист со своими помощниками.
- Команда под руководством украинского наставника уже провела первый товарищеский спарринг. Соперником была молодежная команда.
- Перед этим Шевченко встретился с опытными футболистами команды, чтобы услышать их мнения относительно провального старта в чемпионате.
- Дебют Шевченко в официальном матче состоится 21 ноября. "Грифоны" дома будут принимать Рому.