Места для украинских игроков уже нет

Андрей Шевченко отметил, что горд тренировать клуб из топового чемпионата Европы, в итальянской Серии А много именитых наставников. Это для него новый вызов.

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После перехода Шевченко в Италию крутится немало слухов, что экс-тренер "сине-желтых" позовет в Дженоа украинских футболистов с которыми ранее работал в сборной Украины. Речь идет о Виталии Миколенко и Александре Зинченко. Однако такую информацию специалист опроверг.

Трансфер у Дженоа Миколенко или Зинченко? Это невозможно. По итальянскому законодательству можно иметь лишь двух игроков не из Евросоюза. Этот лимит уже исчерпан,

– ответил Шевченко.

Андрей Николаевич рассказал, что у команды есть серьезные амбиции и планы, но все будет зависеть от того, удастся ли команде остаться в Серии А. Бывший наставник украинской сборной заявил, что сделает все от себя возможное, чтобы Дженоа сохранила прописную в элитном дивизионе.

Напомним, что в СМИ распространялась информация и об интересе итальянского клуба к нападающему Динамо Владислава Упряжи.

К слову. Дженоа после 12 сыгранных поединков занимает далекое 17 место в турнирной таблице Серии А. У "грифонов" лишь 9 набранных очков.

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