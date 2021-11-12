Павелко: Шевченко – чудовий тренер
Павелко розповів, що екстренеру "синьо-жовтих" пропонували очолити збірну Туреччини. Президент УАФ заявив, що до нього телефонували турецькі колеги, аби запитати про роботу Шевченка та чи не виникало конфліктних ситуацій з колишнім тренером збірної України.
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Я сказав, Шевченко – чудовий тренер, що жодних негативних моментів у нас не було. Я дуже рекомендував Андрія та хотів, щоб у них все вийшло. Однак, щось не зрослося: не знаю, в чому причина. Але моя думка була тільки позитивною,
– заявив Павелко.
У вересні повідомлялося, що Шевченко може очолити збірну Туреччини. Він входив шорт-лист претендентів на тренерське крісло Туреччини.
Німецький фахівець Штефан Кунц, який був фаворитом на посаду, очолив збірну Туреччини.
Повернення Шевченка до Італії
- Екснаставник збірної України Андрій Шевченко очолив найстаріший італійський клуб Дженоа. Угоду з "грифонами" фахівець підписав до 30 червня 2024 року.
- 10 листопада у Дженоа відбулась презентація українського тренера.
- Також, за інформацією італійських ЗМІ, Шевченко назвав гравців, яких би хотів бачити у складі "грифонів". Мова йде про Олександра Зінченка, Віталія Миколенка та Владислава Супрягу.
- Перший матч для українського фахівця біля керма Дженоа відбудеться 21-го листопада проти з Роми.