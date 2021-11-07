Новий виклик Шевченка
45-річний український наставник очолив італійське Дженоа. Андрій Шевченко повернувся до роботи в Італії, але цього разу вже у ролі головного тренера.
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Контракт із українським наставником розрахований до кінця червня 2024 року.
"Ласкаво просимо! Дженоа тепло вітає пана Шевченка та бажає йому плідної роботи на чолі найстарішого клубу Італії", – йдеться у новині на офіційному сайті клубу.
Останнім місце роботи наставника була збірна України, яку Шевченко привів до чвертьфіналу Євро-2020. Після завершення контракт Андрій Миколайович покинув тренерський місток "синьо-жовтих".
- Дженоа після 12 матчів йде поблизу зони вильоту. Шевченку прийдеться рятувати клуб та витягувати його з підвалин таблиці. "Грифони" з 9 очками посідають лише 17 місце серед 20 клубів Серії А.