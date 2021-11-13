Хоче зрозуміти причину провалу
Андрій Шевченко лише нещодавно очолив Дженоа. Український фахівець хоче вияснити причину поганого старту в італійській Серії А.
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Колишній наставник збірної України поспілкувався із ветеранами "грифонів" – Доменіко Крішито, Гораном Пандєвом, Валоном Бехрамі та Міланом Баделем. Шевченко хотів почути їх думки щодо такої ситуації у клубі.
Дженоа після 12 турів йде лише на 17 місці у турнірній таблиці серед 20 клубів. У її активі лише 9 очок.
Шевченко очолив Дженоа: що відомо
- 7 листопада Дженоа офіційно призначала Андрія Шевченка на пост головного тренера команди. Перед цим опублікувавши пост із натяком на підписання українця. Пресслужба команди виклала пост із українським прапором, який поширив на свою сторінку у твітері сам український наставник.
- Італійський клуб оголосив тренерський штаб українця.
- Колишній наставник "синьо-жовтих" підписав угоду з "грифонами" до кінця червня 2024 року.
- За інформацією видань, Шевченко хотів би бачити у своєму складі декілька українських гравців – Владислава Супрягу, Олександра Зінченка та Віталія Миколенка. Щоправда, останнім прокоментував такі чутки.
- У Дженоа наставник зароблятиме майже так само, як отримував на чолі "синьо-жовтих".