Хоче зрозуміти причину провалу

Андрій Шевченко лише нещодавно очолив Дженоа. Український фахівець хоче вияснити причину поганого старту в італійській Серії А.

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Колишній наставник збірної України поспілкувався із ветеранами "грифонів" – Доменіко Крішито, Гораном Пандєвом, Валоном Бехрамі та Міланом Баделем. Шевченко хотів почути їх думки щодо такої ситуації у клубі.

Дженоа після 12 турів йде лише на 17 місці у турнірній таблиці серед 20 клубів. У її активі лише 9 очок.

Шевченко очолив Дженоа: що відомо