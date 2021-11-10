За інформацією джерела, Шевченко розраховує отримати у Дженоа форварда Динамо Владислава Супрягу, а також хавбека Аталанти та збірної Росії Олексія Міранчука.

До слова Шевченко розпочав роботу в Дженоа: відео з першого тренування

Крім них, Шевченко хотів би бачити серед своїх підопічних у Дженоа Віталія Миколенка та Олександра Зінченка, з якими мав досвід співпраці у національній збірній України.

Шевченко очолив Дженоа: коротко