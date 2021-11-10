За інформацією джерела, Шевченко розраховує отримати у Дженоа форварда Динамо Владислава Супрягу, а також хавбека Аталанти та збірної Росії Олексія Міранчука.
До слова Шевченко розпочав роботу в Дженоа: відео з першого тренування
Крім них, Шевченко хотів би бачити серед своїх підопічних у Дженоа Віталія Миколенка та Олександра Зінченка, з якими мав досвід співпраці у національній збірній України.
Шевченко очолив Дженоа: коротко
- 45-річний український тренер 7 листопада офіційно очолив Дженоа. Шевченко вперше в кар'єрі очолив клуб. До того тренер 5 років працював на чолі збірної України.
- Шевченко став тільки другим українським фахівцем, який очолив команду з топ-5 найсильніших ліг Європи. Першим був Віктор Скрипник, який очолював німецький Вердер.
- Тренер дебютує на чолі Дженоа 21 листопада домашнім матчем проти римської Роми Жозе Моурінью.