Місця для українських гравців вже немає

Андрій Шевченко відзначив, що гордий тренувати клуб із топового чемпіонату Європи, в італійській Серії А багато іменитих наставників. Це для нього новий виклик.

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Після переходу Шевченка в Італію крутиться чимало чуток, що екстренер "синьо-жовтих" покличе в Дженоа українських футболістів із якими раніше працював у збірній України. Мова йде про Віталія Миколенка та Олександра Зінченка. Однак таку інформацію фахівець спростував.

Трансфер у Дженоа Миколенка чи Зінченка? Це неможливо. За італійським законодавством можна мати лише двох гравців не з Євросоюзу. Цей ліміт уже вичерпано,

– відповів Шевченко.

Андрій Миколайович розповів, що у команди є серйозні амбіції та плани, але усе залежатиме від того, чи вдасться команді залишитись у Серії А. Колишній наставник української збірної заявив, що зробить усе від себе можливе, щоб Дженоа зберегла прописну в елітному дивізіоні.

Нагадаємо, що у ЗМІ поширювалась інформація і про зацікавленість італійського клубу до нападника Динамо Владислава Супряги.

До слова. Дженоа після 12 зіграних поєдинків посідає далеке 17 місце у турнірній таблиці Серії А. У "грифонів" лише 9 набраних очок.

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