Місця для українських гравців вже немає
Андрій Шевченко відзначив, що гордий тренувати клуб із топового чемпіонату Європи, в італійській Серії А багато іменитих наставників. Це для нього новий виклик.
Цікаво Павелко підтвердив, що Шевченко справді міг очолити збірну Туреччини
Після переходу Шевченка в Італію крутиться чимало чуток, що екстренер "синьо-жовтих" покличе в Дженоа українських футболістів із якими раніше працював у збірній України. Мова йде про Віталія Миколенка та Олександра Зінченка. Однак таку інформацію фахівець спростував.
Трансфер у Дженоа Миколенка чи Зінченка? Це неможливо. За італійським законодавством можна мати лише двох гравців не з Євросоюзу. Цей ліміт уже вичерпано,
– відповів Шевченко.
Андрій Миколайович розповів, що у команди є серйозні амбіції та плани, але усе залежатиме від того, чи вдасться команді залишитись у Серії А. Колишній наставник української збірної заявив, що зробить усе від себе можливе, щоб Дженоа зберегла прописну в елітному дивізіоні.
Нагадаємо, що у ЗМІ поширювалась інформація і про зацікавленість італійського клубу до нападника Динамо Владислава Супряги.
Шевченко очолив Дженоа
- 7 листопада Дженоа офіційно оголосила про призначення Андрія Шевченка на пост головного тренера команди. Контракт із українцем підписаний до 30 червня 2024 року.
- Визначився український спеціаліст із своїми помічниками.
- Команда під керівництвом українського наставника вже провела перший товариський спаринг. Суперником була молодіжна команда.
- Перед цим Шевченко зустрівся з досвідченими футболістами команди, щоб почути їх думки щодо провального старту у чемпіонаті.
- Дебют Шевченка в офіційному матчі відбудеться 21 листопада. "Грифони" вдома прийматимуть Рому.