Новий-старий помічник Шевченка
У тренерський штаб Андрія Шевченка увійшов у минулому захисник та тренер Мілана Мауро Тассотті. Український фахівець вже раніше співпрацював з італійцем у розташуванні збірної України.
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Хто ще буде працювати у штабі українця?
- Андреа Аззалін – тренер із фізичної підготовки
- Валеріо Фіорі – тренер воротарів
- Сімоне Бономі та Луїджі Ночентіні – спеціалісти з аналітики
Шевченко очолив Дженоа: що відомо
- 7 листопада Дженоа офіційно повідомила про призначення Андрія Шевченка на пост головного тренера команди. Перед цим у твітері італійського клубу з'явився загадковий пост, який натякав на приїзд українського наставника. Пресслужба "грифонів" виклала публікацію з українським прапором, яку поширив на своїй сторінці Шевченко. За декілька хвилин після цього на сайті з'явилась вже офіційна новина.
- Контракт колишнього тренера збірної України з Дженоа розрахований до 30 червня 2024 року.
- Дебют фахівця на тренерському містку в офіційному матчі відбудеться 21 листопада, коли "грифони" вдома приймуть Рому.
- Андрій Миколайович хоче бачити у складі команди декілька своїх земляків – Олександра Зінченка, Віталія Миколенка та Владислава Супрягу.
- В італійському клубі наставник зароблятиме майже так само, як отримував на чолі "синьо-жовтих".