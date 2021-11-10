Новий-старий помічник Шевченка

У тренерський штаб Андрія Шевченка увійшов у минулому захисник та тренер Мілана Мауро Тассотті. Український фахівець вже раніше співпрацював з італійцем у розташуванні збірної України.

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Хто ще буде працювати у штабі українця?

Андреа Аззалін – тренер із фізичної підготовки

Валеріо Фіорі – тренер воротарів

Сімоне Бономі та Луїджі Ночентіні – спеціалісти з аналітики

Шевченко очолив Дженоа: що відомо