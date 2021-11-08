Шевченко працює над посиленням команди
Екснаставник збірної України ведучи переговори з Дженоа, вимагав від керівництва інвестицій у команду. "Боси" клубу пообіцяли виділити кошти на трансфери.
До теми Дружба з Берлусконі: чому Дженоа обрав Шевченка
Шевченко заявив, що хотів би бачити у своїй команді Олександра Зінченка з Манчестер Сіті та Віталія Миколенка з київського Динамо.
- Контракт Зінченка з Манчестер Сіті розрахований до червня 2024 року. Портал Трансфермаркет оцінює 24-річного футболіста у 28 мільйонів євро.
- Миколенко підписав контракт із київським Динамо до вересня 2025 року, його вартість орієнтовно становить 17 мільйонів євро у європейській валюті.
- Шевченко добре знайомий з Олександром та Віталієм, оскільки вони були основними гравцями збірної України при ньому.
Також у шорт-лист колишнього зіркового футболіста входять півзахисник Челсі Крістіан Пулішич та вінгер Мілана Саму Кастільєхо
Повідомляється, що Шевченко планує ставити гру у Дженоа за схемою 4-3-3.
Повернення Шевченка до Італії
- Андрій Шевченко очолив найстаріший італійський клуб Дженоа.
- "Грифони" підписав угоду з фахівцем до 30 червня 2024 року.
- 9 листопада український фахівець проведе перше тренування з новою командою.
- Дебют Андрія Шевченка на посаді головного тренера Дженоа відбудеться 21 листопада у домашньому матчі проти Роми.