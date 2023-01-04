Тренер Ньюкасла розвіяв чутки про приїзд Роналду, якщо клуб проб'ється у Лігу чемпіонів

Кріштіану Роналду офіційно презентували в Аль-Насрі. У ЗМІ фігурувала інформація, що зірковий португалець за однієї умови може покинути Саудівську Аравію та повернутись в Англію.

Преса повідомляла, що начебто у контракті Роналду з Аль-Насром є пункт, який дозволяє Кріштіану перейти у Ньюкасл по закінченню сезону. Але лише за однієї умови.

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Повернення Роналду в АПЛ не буде

Переїзд в англійський клуб відбудеться лише у тому випадку, якщо "сороки" відберуться у Лігу чемпіонів. Після 19 турів АПЛ Ньюкасл йде на третьому місці, яке дозволяє виступати у найкращому єврокубковому турнірі.

Перед матчем проти Арсенала головний тренер Ньюкасла Едді Хау прокоментував чутки про можливий прихід зіркового португальця. Тренер "сорок" спростував цю інформацію та побажав Кріштіану успіхів у Саудівській Аравії.

Ми бажаємо Кріштіану успіху в його новій подорожі, в цих чутках немає жодної правди,

– сказав тренер "сорок".

Відзначимо, що матч проти Арсенала закінчився "Сухою" мировою 0:0.

Головне при трансфер Роналду в Аль-Наср