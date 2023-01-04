Преса повідомляла, що начебто у контракті Роналду з Аль-Насром є пункт, який дозволяє Кріштіану перейти у Ньюкасл по закінченню сезону. Але лише за однієї умови.
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Повернення Роналду в АПЛ не буде
Переїзд в англійський клуб відбудеться лише у тому випадку, якщо "сороки" відберуться у Лігу чемпіонів. Після 19 турів АПЛ Ньюкасл йде на третьому місці, яке дозволяє виступати у найкращому єврокубковому турнірі.
Перед матчем проти Арсенала головний тренер Ньюкасла Едді Хау прокоментував чутки про можливий прихід зіркового португальця. Тренер "сорок" спростував цю інформацію та побажав Кріштіану успіхів у Саудівській Аравії.
Ми бажаємо Кріштіану успіху в його новій подорожі, в цих чутках немає жодної правди,
– сказав тренер "сорок".
Відзначимо, що матч проти Арсенала закінчився "Сухою" мировою 0:0.
Головне при трансфер Роналду в Аль-Наср
- Нападник підписав 2-річний контракт – до кінця червня 2025 року. Роналду гратиме під улюбленим 7-м номером, який до його приходу носив у команді узбек Джалоліддін Машаріпов. Цікаво, що цей футбоілст вже виставлений на трансфер якраз саме через португальця. Адже Роналду став 9-м легіонером у команді, тому Аль-Насру потрібно продати двох іноземних гравців, щоб вкластись у ліміт на легіонерів.
- В Аль-Насрі Роналду отримуватиме 90 мільйонів, але його заробіток за сезон зросте до 200 мільйонів доларів через спонсорські та комерційні угоди.
- Футболіст збірної Португалії вже пройшов медогляд, відвідав офіційну презентацію для уболівальників та дав першу пресконференцію.
- Дебютувати за нову команду форвард зможе вже 21 січня, коли Аль-Наср прийме Іттіфак. Інша два матчі Кріштіану пропустить через дискваліфікацію, яку отримав ще виступаючи за МЮ.