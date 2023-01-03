Кріштіану Роналду під час спілкування з журналістами не втомлювався нахвалювати себе та свій новий клуб, угоду з яким він підписав 30 грудня 2022 року. Сталося це після того, як футболіст залишився без команди, коли англійський Манчестер Юнайтед розірвав з ним угоду через скандальне інтерв'ю.

"Я унікальний гравець. Я побив усі рекорди, і я також зроблю це тут. Тому що я унікальний гравець. Для мене це нормально", – заявив Роналду.

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Таку ж думку висловив він і про свій контракт з клубом, який зробить його одним з найбільш високооплачуваних спортсменів у світі: "Це унікальний контракт, тому що я унікальний гравець".

Розповів гравець і про те, що мав запрошення з команд Португалії, США, Бразилії та Австралії. Але таки обрав Аль-Наср, адже дав слово.

При цьому в клуб зі Саудівської Аравії він перейшов не лише заради футболу.

"Моя місія у Європі завершилася – я грав за найбільші клуби, виграв все. Тепер це новий виклик. Це не кінець для мене. Ліга Саудівської Аравії дуже конкурентна. Я знаю, що люди цього не знають. Я тут не лише заради футболу. Я хочу змінити менталітет і те, як люди дивляться на футбол у Саудівській Аравії", – заявив Роналду