Очікується, що близько 30 тисяч уболівальників прийдуть на стадіоні Аль-Насра, щоб вживу побачити презентацію Кріштіану Роналду. Представлення відбудеться 3 січня о 18:00 (за київським часом).
До теми Роналду вже прилетів у Саудівську Аравію: коли відбудеться презентація в Аль-Насрі
Останні приготування перед презентацією
Португальський футболіст поділився світлиною з проходження медичного огляду в азійському клубі. Як бачимо на фото, що нападник у чудовому настрої приїхав у нову команду.
Роналду повідомив, що пройшов медогляд в Аль-Насрі, з яким підписав 2-річний контракт.
Роналду пройшов медогляд в Аль-Насрі / Скриншот зі сторіс футболіста
Кріштіану виступатиме під звичним для себе 7-м номером. До приходу Кріштіану під цим номером в Аль-Насрі грав узбек Джалоліддін Машаріпов, який вже виставлений на трансферний ринок. Все через португальця, який став 9-м легіонером у складі Аль-Насра.
Тепер клубу через перевищення ліміту потрібно позбавитись від двох іноземних футболістів.
В Аль-Насрі Роналду отримуватиме 90 мільйонів, але його заробіток за сезон буде значно більшим. Спонсорські та комерційні угоди підвищать його до 200 мільйонів доларів. Також у контракті нападника є цікавий пункт можливого переходу в англійський Ньюкасл, якщо той за підсумками сезону проб'ється у Лігу чемпіонів.
Дебют Роналду затягується через поведінку футболіста
- Нагадаємо, що Роналду не зможе дебютувати за Аль-Наср у найближчому матчі. Кріштіану потрібно пересидіти двоматчеву дискваліфікацію, яку отримав ще під час виступів у Манчестер Юнайтед. Футболіст був покараний через те, що розбив телефон уболівальника Евертона.
- Роналду зможе дебютувати за Аль-Наср 21 січня, у той день новий клуб португальця зіграє вдома проти Іттіфака у Про-лізі Саудівської Аравії.
- За найближчим матчем проти Аль-Таї Роналду буде спостерігати з трибун нового для себе стадіону. Поєдинок відбудеться 5 січня.