Для Аль-Насра це найбільше зіркове придбання в історії існування клубу. Таких гравців рівня Кріштіану Роналду у команді ще не було.
Оце так Відпустка у Мадриді була не випадковою: Роналду натякав Реалу, що хоче повернутись
Перші наслідки від трансферу Роналду
Щоправда, такі трансфери несуть за собою не лише приємні звістки для команди. Роналду став 9-м легіонером у Аль-Насрі. А от ліміт на легіонерів у чемпіонаті Саудівської Аравії складає 7 футболістів. Тому двом із них доведеться покинути команду.
Першим із таких вигнанців може стати Джалоліддін Машаріпов, який виступає за Аль-Наср із червня 2021 року. Узбекистанець грає на позиції лівого вінгера. Видання повідомляє, що Машаріпов не зарекомендував себе у новій команді, тому незабаром покине колектив. Футболіст вже виставлений на трансферний ринок.
Цікаво й те, що до приходу Роналду саме Машаріпов виступав під 7-м номером. Футболісту довелось віддати Кріштіану свій улюблений номер.
Наразі невідомо, хто стане другим вигнанцем з команди.
Затягнутий дебют та інформація про зарплату
- Нагадаємо, що Роналду не зможе найближчим часом дебютувати за новий клуб. Все через те, що Кріштіану отримав дискваліфікацію на два матчі, коли ще виступав за Манчестер Юнайтед. Португальського нападника усунули від футболу на 2 поєдинки через розбитий телефон уболівальника Евертона.
- Зірковий футболіст перейшов в Аль-Наср у статусі вільного агента.
- У ЗМІ фігурувала різна інформація щодо зарплати Роналду у новому клубі. Повідомляють про 90 мільйонів євро на рік, а інсайдери навіть писали такі цифри як 200 мільйонів євро, але це з врахуванням комерційних та спонсорських угод.