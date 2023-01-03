Наприкінці 2022 року Кріштіану Роналду визначився із новим клубом. Легендарний португалець продовжить кар'єру у Саудівській Аравії, підписавши контракт із Аль-Насром.

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3 січня відбулась презентація португальця як гравця клубу. Багато хто вважає, що CR7 переїхав на Близький Схід через гроші та відсутність пропозицій з Європи.

Втім сам Кріштіану вважає інакше. Він запевняє, що чемпіонат Саудівської Аравії високого рівня і навіть згадав про перемогу цієї збірної над Аргентиною Ліонеля Мессі.

Футбол змінився за останні 10-15 років. Усі команди краще підготовлені. Можу навести приклад з ЧС-2022. Єдиною збірною, яка перемогла чемпіонів, була Саудівська Аравія. Не забувайте про це. Також було багато сюрпризів – Південна Корея, африканські команди, Коста-Рика. Вони провели хорошу роботу. Сьогодні не так легко вигравати кожні матчі. Я щасливий. Готовий грати навіть завтра, якщо тренер так вирішить. Я готовий й надалі насолоджуватися футболом. Я прийшов сюди перемагати, бути частиною успіху, культури країни. Я тут з Аль-Насром, тренером та президентом, щоб насолоджуватися та посміхатися,

– заявив Роналду на пресконференації.

Нагадаємо, що Саудівська Аравія у стартовому матчі Мундіалю обіграла аргентинців з рахунком 2:1. Правда, пізніше "зелені соколи" програли Польщі та Мексиці, а Аргентина дійшла до фіналу і взяла Кубок світу.

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Наразі після 11-ти зіграних матчів Аль-Наср йде першим у чемпіонаті Саудівської Аравії. Команда Руді Гарсії випереджає Аль-Шабаб на один бал та Аль-Іттіхад – на два бали. Втім у обох останніх команд є гра в запасі.