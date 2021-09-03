10 медалей та унікальне досягнення Крипака: підсумки Паралімпіади 3 вересня

Збірна України на Паралімпіаді-2020 в п'ятницю, 3 вересня, поповнила свою скарбничку одразу 10 медалями різного гатунку. І далі посідає 5 місце в медальному заліку.

Чотири золоті медалі

Збірна України 3 вересня зуміла здобути одразу чотири золоті медалі

Сергій Ємельянов став найкращим у спринті з веслування на байдарках та каное у класі KL3. Це його перше золото в Токіо-2020. Але на Паралімпіаді в Ріо у 2016 році він теж здобув золоту медаль.

А на дистанції 200 метрів вільним стилем перемогу здобув Денис Остапченко. Для нього це вже третя медаль у Японії. Тепер у Дениса повний комплект нагород на цій Паралімпіаді – "золото" на 200 метрів вільним стилем, "срібло" на 50 метрах на спині та "бронза" на дистанції 50 метрів вільним стилем.

Зоя Овсій перемогла у метанні булави. Українка побила паралімпійський рекорд. Це перше в історії України "золото" Паралімпіади у метанні булави. Але для самої Овсій – друга нагорода у Токіо. До цього Зоя стала третьою у метанні диску у класі F53.

Максим Крипак став найкращим у запливі на 200 метрів комплексним плаванням. Під час запливу він встановив паралімпійський рекорд.

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Рекордний Крипак

Окремо варто відзначити Максима Крипака. Адже на Паралімпіаді-2020 він здобув вже п'ять золотих медалей. він перемагав на 100 і 400 м вільним стилем, а також на стометрівках на спині й батерфляєм. Крім того, Крипак завоював на цих Іграх срібло на 50 м вільним стилем і бронзу в естафеті.

Таким чином українець став найтитулованішим спортсменом Паралімпіади в Токіо. Він лідирує з сімома нагородами.

Загалом Крипак за свою історію завоював вже 15 медалей Паралімпіад, десять з яких – золоті. І побив рекорд України за кількістю нагород, таким чином ставши найуспішнішим паралімпійцем в історії збірної України.

10 нагород та 5 місце

Загалом 3 вересня українці здобули 10 нагород. До чотирьох золотих медалей, наші спортсмени також додали п'ять срібних та одну бронзову медалі

Андрій Трусов фінішував другим на дистанції 50 метрів батерфляєм у класі S7. 0,05 секунди не вистачило плавцю, щоб перемогти.

Людмила Даниліна змогла фінішувати другою в бігу на дистанції 1500 метрів.

Метальник диску Микола Жабняк показав другий результат в Токіо-2020. В Ріо-2016 він теж був срібним призером.

Єгор Дементьєв став другим у груповій гонці у шосейному велоспорті. 34-річний спортсмен завоював своє друге "срібло" у Токіо. Також в його активі бронза в гонці-переслідуванні.

Микола Синюк здобув срібну паралімпійську медаль у спринті з веслування на байдарках і каное. Для Синюка це не лише перша медаль у Токіо, а й у кар'єрі.

Денис Дубров фінішував третім у запливі на 100 метрів батерфляєм. Для нього це третя нагорода на турнірі. До цього були золото на дистанції 200 метрів комплексним плаванням, а також "бронза" у чоловічій естафеті 4х100 метрів вільним стилем.

Загалом за 10 днів Паралімпіади українці здобули 94 медалі – 24 золоті, 44 срібні та 26 бронзових. У загальному медальному заліку наша команда посідає 5 місце.