Четыре золотые медали

Сборная Украины 3 сентября сумела получить сразу четыре золотые медали

Сергей Емельянов стал лучшим в спринте по гребле на байдарках и каноэ в классе KL3. Это его первое золото в Токио-2020. Но на Паралимпиаде в Рио в 2016 году он тоже получил золотую медаль.

А на дистанции 200 метров вольным стилем победу одержал Денис Остапченко. Для него это уже третья медаль в Японии. Теперь у Дениса полный комплект наград на этой Паралимпиаде – "золото" на 200 метров вольным стилем, "серебро" на 50 метрах на спине и "бронза" на дистанции 50 метров вольным стилем.

Зоя Овсий победила в метании булавы. Украинка побила паралимпийский рекорд. Это первое в истории Украины "золото" Паралимпиады в метании булавы. Но для самой Овсий – вторая награда в Токио. До этого Зоя стала третьей в метании диска в классе F53.

Максим Крипак стал лучшим в заплыве на 200 метров комплексным плаванием. Во время заплыва он установил паралимпийский рекорд.

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Рекордный Крипак

Отдельно стоит отметить Максима Крипака. Ведь на Паралимпиаде-2020 он получил уже пять золотых медалей. Он побеждал на 100 и 400 м вольным стилем, а также на стометровках на спине и баттерфляем. Кроме того, Крипак завоевал на этих Играх серебро на 50 м вольным стилем и бронзу в эстафете.

Таким образом украинец стал самым титулованным спортсменом Паралимпиады в Токио. Он лидирует с семью наградами.

Всего Крипак за свою историю завоевал уже 15 медалей Паралимпиад, десять из которых – золотые. И побил рекорд Украины по количеству наград, таким образом став самым успешным паралимпийцем в истории сборной Украины.

10 наград и 5 место

Всего 3 сентября украинцы получили 10 наград. К четырем золотым медалям, наши спортсмены также добавили пять серебряных и одну бронзовую медали

Андрей Трусов финишировал вторым на дистанции 50 метров баттерфляем в классе S7. 0,05 секунды не хватило пловцу, чтобы победить.

Людмила Данилина смогла финишировать второй в беге на дистанции 1500 метров.

Метатель диска Николай Жабняк показал второй результат в Токио-2020. В Рио-2016 он тоже был серебряным призером.

Егор Дементьев стал вторым в групповой гонке в шоссейном велоспорте. 34-летний спортсмен завоевал свое второе "серебро" в Токио. Также в его активе бронза в гонке-преследовании.

Николай Синюк получил серебряную паралимпийскую медаль в спринте по гребле на байдарках и каноэ. Для Синюка это не только первая медаль в Токио, но и в карьере.

Денис Дубров финишировал третьим в заплыве на 100 метров баттерфляем. Для него это третья награда на турнире. До этого были золото на дистанции 200 метров комплексным плаванием, а также "бронза" в мужской эстафете 4х100 метров вольным стилем.

Всего за 10 дней Паралимпиады украинцы завоевали 94 медали – 24 золотые, 44 серебряные и 26 бронзовых. В общем медальном зачете наша команда занимает 5 место.