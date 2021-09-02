3 "золота" за один день
Збірна України на Паралімпіаді вже досягла позначки у 20 золотих медалей. У четвер, 2 вересня, українські спортсмени вибороли 3 медалі найвищого ґатунку.
До теми Медальний залік України на Паралімпійських іграх-2020
Вже котрий день потішили українські легкоатлети у штовханні ядра. Марія Помазан стала найкращою на Паралімпіаді. Марії не було рівних у штовханні ядра у класі F35.
Другу золоту медаль Україні приніс легкоатлет Владислав Загребельний. Українець здобув перемогу у стрибках у довжину у класі Т37.
Ювілейне 20 "золото" до медальної скарбнички України додав нестримний Максим Кріпак. Українському спортсмену не було рівних у запливі на 100 метрів на спині. Кріпак переміг у класі S10.
- Максим Кріпак – автор 6 нагород Паралімпійських ігор у Токіо. Український плавець станом на 2 вересня здобув найбільше медалей серед спортсменів з усіх країн.
- У його активі 4 золоті нагороди та по одному "сріблу" та "бронзі".
4 "срібла" та 2 "бронзи" для України
Щедрим 9 день Паралімпіади був і на срібні нагороди. Українські паралімпійці виграли 4 "срібла".
Плавчиня Єлизавета Мерешко здобула вже 5 медаль на Іграх у Токіо. Українка посіла друге місце на дистанції 400 метрів вільним стилем у класі S6.
Львів'янин Віктор Дідух зумів стати дворазовим призером Паралімпіади у Токіо. Чемпіон Ігор у Ріо в парі з Максимом Ніколенком завоював срібло з настільного тенісу.
Чергову медаль з плавання для України виграв Антон Коль. Наш спортсмен посів друге місце у класі S1 на дистанції 50 метрів на спині.
Останнє "срібло" 2 вересня в активі збірної України принесла легкоатлетка Оксана Ботурчук. Ботурчук фінішувала другою у бігу на 100 метрів. Наша спортсменка виступила у класі T12.
Ще одну "бронзу" для України здобув плавець Денис Остапченко. Наш спортсмен посів третє місце у запливі вільним стилем на дистанції 50 метрів. Остапченко виступив у класі S3.
- Загалом станом на 2 вересня Україна має 84 медалі – 20 "золотих", 39 "срібних" та 25 "бронзових". У медальному заліку Україна повернулася на 5 місце, обійшовши Нідерланди.
- Також збірна України залишається на четвертому місці за кількістю медалей.