3 "золота" за один день

Збірна України на Паралімпіаді вже досягла позначки у 20 золотих медалей. У четвер, 2 вересня, українські спортсмени вибороли 3 медалі найвищого ґатунку.

До теми Медальний залік України на Паралімпійських іграх-2020

Вже котрий день потішили українські легкоатлети у штовханні ядра. Марія Помазан стала найкращою на Паралімпіаді. Марії не було рівних у штовханні ядра у класі F35.

Для Помазан ця нагорода стала першою на Паралімпіаді у Токіо. Загалом це її друге паралімпійське золото та четверта медаль у кар'єрі.

Другу золоту медаль Україні приніс легкоатлет Владислав Загребельний. Українець здобув перемогу у стрибках у довжину у класі Т37.

Український легкоатлет встановив новий рекорд Європи! Владислав випередив найближчого конкурента на 15 сантиметрів.

Ювілейне 20 "золото" до медальної скарбнички України додав нестримний Максим Кріпак. Українському спортсмену не було рівних у запливі на 100 метрів на спині. Кріпак переміг у класі S10.

Максим Кріпак – автор 6 нагород Паралімпійських ігор у Токіо. Український плавець станом на 2 вересня здобув найбільше медалей серед спортсменів з усіх країн.

У його активі 4 золоті нагороди та по одному "сріблу" та "бронзі".

4 "срібла" та 2 "бронзи" для України

Щедрим 9 день Паралімпіади був і на срібні нагороди. Українські паралімпійці виграли 4 "срібла".

Плавчиня Єлизавета Мерешко здобула вже 5 медаль на Іграх у Токіо. Українка посіла друге місце на дистанції 400 метрів вільним стилем у класі S6.

Львів'янин Віктор Дідух зумів стати дворазовим призером Паралімпіади у Токіо. Чемпіон Ігор у Ріо в парі з Максимом Ніколенком завоював срібло з настільного тенісу.

Чергову медаль з плавання для України виграв Антон Коль. Наш спортсмен посів друге місце у класі S1 на дистанції 50 метрів на спині.

Останнє "срібло" 2 вересня в активі збірної України принесла легкоатлетка Оксана Ботурчук. Ботурчук фінішувала другою у бігу на 100 метрів. Наша спортсменка виступила у класі T12.

Для Ботурчук це вже друга медаль Паралімпіади у Токіо. 31 серпня українка здобула "срібло" у бігу на 400 метрів у класі Т12. Українські спортсмени 2 вересня здобули ще 2 бронзові нагороди. Олексій Денисюк посів третю сходинку у стрільбі з пістолета на відстані 25 метрів.

Ще одну "бронзу" для України здобув плавець Денис Остапченко. Наш спортсмен посів третє місце у запливі вільним стилем на дистанції 50 метрів. Остапченко виступив у класі S3.

Для Остапченка це вже друга медаль у Токіо. Українець 29 серпня завоював срібну медаль на дистанції 50 метрів на спині у класі S3.

Загалом станом на 2 вересня Україна має 84 медалі – 20 "золотих", 39 "срібних" та 25 "бронзових". У медальному заліку Україна повернулася на 5 місце, обійшовши Нідерланди.

Також збірна України залишається на четвертому місці за кількістю медалей.



Медальний залік станом на 2 вересня / Скриншот