Українська фехтувальниця впевнена, що рукостискання, котре не відбулося, повинно було принести плюс пропаганді Росії. Та от Харлан все добре усвідомлювала.

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Не дала приводу для чергової брехні

Ольга розповіла трішки детальніше про скандал, який трапився після того, як українка відмовилась тиснути руку руку росіянці Анні Смірновій. Харлан зізналась, що пропонувала діяти відповідно до COVID-протоколу, оскільки відразу сказала представниці країни-агресора, що у будь-якому разі не буде тиснути їй руку. Ольга все ж зазначила, що знала, що момент рукостискання настане, тому, звичайно, підготувалася до нього, проте вона не була готова до реакції росіянки та всього того, що послідувало.

Також Харлан розповіла бачила, після відмови тиснути руку рефері матчу був білий як простирадло та ледь не плакав, оскільки розумів, які це матиме наслідки. Ольга зізналась, що благала арбітра не примати рішення про дискваліфікацію, але усвідомлювала, що це не забаганка рефері, а він би, у свою чергу, такого не робив, якби мав право голосу.

Я думаю, вони хотіли використати рукостискання як знак миру, що спорт поза політикою, все в цьому роді. Для них було дуже важливо зробити фото та відео, щоб довести, що Росія та Україна разом. Але все пішло не за їхнім планом, бо я навіть не розглядала інших варіантів. Ніхто не може змусити ні мене, ні Україну до миру: це не можна просто сказати, це потрібно зробити. Я бачу, як наші захисники воюють за націю, і не можу показати, що поважаю представника країни-агресора,

– сказала Харлан.

Також Харлан переконана, що МОК і національні федерації повинні приділити повну увагу належній перевірці нейтралітету, оскільки російські спортсмени зовсім не жертви, а просто живуть із закритими очима. Ольна зазначила, що сподіваюся, те, що спіткало її, щось змінить у світовому спорті.

Скандал Харлан на ЧС