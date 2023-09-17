Украинская фехтовальщица уверена, что несостоявшееся рукопожатие должно было принести плюс пропаганде России. Но вот Харлан все хорошо понимала.

Достойно внимания Среди них Ольга Харлан: Владимир Зеленский наградил спортсменов Орденами в честь Дня спорта

Не дала повода для очередной лжи

Ольга рассказала немного подробнее о скандале, случившемся после того, как украинка отказалась пожимать руку руку россиянке Анне Смирновой. Харлан призналась, что предлагала действовать согласно COVID-протоколу, поскольку сразу сказала представительнице страны-агрессора, что в любом случае не будет давить ей руку. Ольга все же отметила, что знала, что момент рукопожатия настанет, поэтому, конечно, подготовилась к нему, однако она не была готова к реакции россиянки и всего, что последовало.

Также Харлан рассказала видела, что после отказа пожимать руку рефери матча был белый как простыня и чуть не плакал, поскольку понимал, какие это будет иметь последствия. Ольга призналась, что умоляла арбитра не принимать решения о дисквалификации, но осознавала, что это не прихоть рефери, а он бы, в свою очередь, такого не делал, если бы имел право голоса.

Я думаю, они хотели использовать рукопожатие как знак мира, что спорт вне политики, все в этом роде. Для них было очень важно сделать фото и видео, чтобы доказать, что Россия и Украина вместе. Но все пошло не по их плану, потому что я даже не рассматривала другие варианты. Никто не может заставить ни меня, ни Украину в мир: это нельзя просто сказать, это нужно сделать. Я вижу, как наши защитники воюют за нацию, и не могу показать, что уважаю представителя страны-агрессора,

– сказала Харлан.

Также Харлан убеждена, что МОК и национальные федерации должны уделить полное внимание должной проверке нейтралитета, поскольку российские спортсмены отнюдь не жертвы, а просто живут с закрытыми глазами. Ольна отметила, что надеюсь, что постигшее ее что-то изменит в мировом спорте.

Скандал Харлана на ЧМ