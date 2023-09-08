Українські спортсмени активно допомагають Батьківщині у війні проти Росії. Більшість робить це на гуманітарному та фінансовому рівнях, а інші ж зі зброєю в руках захищають рідну землю у складі ЗСУ.
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9 вересня в Україні відзначають День спорту. Напередодні цієї дати Президент України Володимир Зеленський зі спортивною спільнотою та нагородив багатьох з них Орденами.
Наші спортсмени є великим елементом мотивації нації та невід’ємною частиною гордості нашої Батьківщини. І обов’язковою частиною тієї великої перемоги, заради якої ми боремося. Кожного разу, коли завдяки спортивним перемогам підіймається український прапор, усіх українців переповнюють відчуття великої поваги. Давайте нам такі можливості пишатися, а ми зі свого боку максимально вас підтримуватимемо,
– зазначив Президент.
Голова держави нагородив олімпійську призерку з фехтування Ольгу Харлан Орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня. Інші ж нагороди дістались більш ніж 20-ти спортсменам:
- Наталія Кроль (Орден княгині Ольгі І ступеня)
- Марина Бех-Романчук (Орден княгині Ольгі ІІ ступеня)
- Ярослава Магучіх (Орден княгині Ольгі ІІ ступеня)
- Людмила Лузан (Орден княгині Ольгі ІІ ступеня)
- Ксенія Байло (Орден княгині Ольгі ІІІ ступеня)
- Джоан Фейбі Бежура (Орден княгині Ольгі ІІІ ступеня)
- Юлія Коростильова (Орден княгині Ольгі ІІІ ступеня)
- Анастасія Німець (Орден княгині Ольгі ІІІ ступеня)
- Анна Письменська (Орден княгині Ольгі ІІІ ступеня)
- Валерія Терета (Орден княгині Ольгі ІІІ ступеня)
- Вікторія Ус (Орден княгині Ольгі ІІІ ступеня)
- Олена Костевич (Орден "За заслуги" І ступеня)
- Олег Приймачов (Орден "За заслуги" І ступеня)
- Олег Кухарик (Орден "За заслуги" ІІ ступеня)
- Кірілл Болюх (Орден "За заслуги" ІІІ ступеня)
- Олександр Єфіменко (Орден "За заслуги" ІІІ ступеня)
- Андрій Заплітний (Орден "За заслуги" ІІІ ступеня)
- Олег Колодій (Орден "За заслуги" ІІІ ступеня)
- Данило Коновалов (Орден "За заслуги" ІІІ ступеня)
- Павло Коростильов (Орден "За заслуги" ІІІ ступеня)
- Олексій Середа (Орден "За заслуги" ІІІ ступеня)
- Анжеліка Терлюга (Орден "За заслуги" ІІІ ступеня)
- Ігор Трунов (Орден "За заслуги" ІІІ ступеня)
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Відзначимо, що більшість із них стали тріумфаторами III Європейських ігор, які пройшли цього літа у Кракові. Тоді Україна здобула аж 21 золоту нагороду та посіла третє підсумкове місце у медальному заліку. Ще майже 40 спортсменів отримали медаль "За працю і звитягу).