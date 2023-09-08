Українські спортсмени активно допомагають Батьківщині у війні проти Росії. Більшість робить це на гуманітарному та фінансовому рівнях, а інші ж зі зброєю в руках захищають рідну землю у складі ЗСУ.

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9 вересня в Україні відзначають День спорту. Напередодні цієї дати Президент України Володимир Зеленський зі спортивною спільнотою та нагородив багатьох з них Орденами.

Наші спортсмени є великим елементом мотивації нації та невід’ємною частиною гордості нашої Батьківщини. І обов’язковою частиною тієї великої перемоги, заради якої ми боремося. Кожного разу, коли завдяки спортивним перемогам підіймається український прапор, усіх українців переповнюють відчуття великої поваги. Давайте нам такі можливості пишатися, а ми зі свого боку максимально вас підтримуватимемо,
– зазначив Президент.

Голова держави нагородив олімпійську призерку з фехтування Ольгу Харлан Орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня. Інші ж нагороди дістались більш ніж 20-ти спортсменам:

  • Наталія Кроль (Орден княгині Ольгі І ступеня)
  • Марина Бех-Романчук (Орден княгині Ольгі ІІ ступеня)
  • Ярослава Магучіх (Орден княгині Ольгі ІІ ступеня)
  • Людмила Лузан (Орден княгині Ольгі ІІ ступеня)
  • Ксенія Байло (Орден княгині Ольгі ІІІ ступеня)
  • Джоан Фейбі Бежура (Орден княгині Ольгі ІІІ ступеня)
  • Юлія Коростильова (Орден княгині Ольгі ІІІ ступеня)
  • Анастасія Німець (Орден княгині Ольгі ІІІ ступеня)
  • Анна Письменська (Орден княгині Ольгі ІІІ ступеня)
  • Валерія Терета (Орден княгині Ольгі ІІІ ступеня)
  • Вікторія Ус (Орден княгині Ольгі ІІІ ступеня)
  • Олена Костевич (Орден "За заслуги" І ступеня)
  • Олег Приймачов (Орден "За заслуги" І ступеня)
  • Олег Кухарик (Орден "За заслуги" ІІ ступеня)
  • Кірілл Болюх (Орден "За заслуги" ІІІ ступеня)
  • Олександр Єфіменко (Орден "За заслуги" ІІІ ступеня)
  • Андрій Заплітний (Орден "За заслуги" ІІІ ступеня)
  • Олег Колодій (Орден "За заслуги" ІІІ ступеня)
  • Данило Коновалов (Орден "За заслуги" ІІІ ступеня)
  • Павло Коростильов (Орден "За заслуги" ІІІ ступеня)
  • Олексій Середа (Орден "За заслуги" ІІІ ступеня)
  • Анжеліка Терлюга (Орден "За заслуги" ІІІ ступеня)
  • Ігор Трунов (Орден "За заслуги" ІІІ ступеня)

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Відзначимо, що більшість із них стали тріумфаторами III Європейських ігор, які пройшли цього літа у Кракові. Тоді Україна здобула аж 21 золоту нагороду та посіла третє підсумкове місце у медальному заліку. Ще майже 40 спортсменів отримали медаль "За працю і звитягу).