Об'єднання дуету "ЯЯ" на Євро-2020: Яремчук може стати одноклубником Ярмоленка
Джерело:Eurosport
Роман Яремчук показав хорошу гру на Євро-2020. Нападник збірної України може стати одноклубником Андрія Ярмоленка в Англії.
Яремчук може переїхати в АПЛ
Лондонський Вест Хем після вильоту України з Євро-2020 зацікавився Романом Яремчуком. Клуб українця Андрія Ярмоленка має намір підсилити атакувальну ланку команди.
До теми Гра на Євро-2020 дала плоди: топ-клуб Європи Арсенал зацікавився Яремчуком
Англійський клуб шукає заміну Себастьяну Аллеру, який взимку перейшов у нідерландський Аякс. У Вест Хемі залишились приємно вражені грою Яремчука та Ярмоленка на чемпіонаті Європи-2020. Керівництво клубу розглядає можливість підписати футболіста Гента, щоб не розривати чудову українську зв'язку "ЯЯ" – Ярмоленко / Яремчук.
- Нагадаємо. що підопічні Андрія Шевченка покинули турніру на стадії чвертьфіналу, програвши Англії з розгромним рахунком 0:4. Ярмоленко та Яремчук стали головними бомбардирами збірної, забивши по два голи. В активі Андрія ще й така ж кількість асистів.
- У сезоні-2020/2021 нападник зіграв 43 матчі за "буйволів" в усіх турнірах, у яких 23 рази відзначався у воротах суперників в усіх турнірах та віддав 8 асистів. Угода з бельгійцями розрахована до кінця червня 2025 року.
У бельгійському Генті ще до Євро пообіцяли Роману відпустити його в інший клуб. Бельгійці готові розглянути усі гідні пропозиції. Після турніру сторони знову сядуть за стіл перемовин та будуть працювати над трансфером нападника. У нинішньому клубі форварда зізнались, що взимку 2021 року мали декілька пропозицій від інших клубів, а тепер після Євро їх потік ще збільшиться: "Роман буде вибирати хороший проєкт, а не гнатися за фінансовими умовами".
Хто цікавиться одним із героїв України на Євро-2020
- Форвард української збірної продемонстрував гру, яка привернула увагу зі сторони іноземних клубів.
- Яремчуком водночас зацікавились відразу два клуби – англійський Вест Хем та німецький Вольфсбург. Останній готовий віддати за футболіста ту суму, яку хоче заробити Гент.
- Мілан хоче вже взяти українця в оренду. Італійці запропонували Генту пропозицію на один рік за 3 мільйони євро. В угоду Романа повинен був бути пункт обов'язкового викупу українського нападника за 15 мільйонів євро. Однак у Генті просто висміяли пропозицію "россонері".
- Цікаво те, що перед стартом Євро-2020 Яремчук не став конкретно відповідати на запитання про своє майбутнє у Бельгії.
- Останнім клубом, який проявив інтерес до Романа був лондонський Арсенал. "Каноніри" готові витратити на трансфер 25-річного нападника від 20 до 25 мільйонів євро. Ця сума повністю повинна влаштовувати бельгійський клуб.
- Раніше футболістом цікавились Спортинг, Рома та Ніцца. Але вже екснаставник "вовків" Паулу Фонсека назвав таку інформацію лише чутками.