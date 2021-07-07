Яремчук може переїхати в АПЛ

Лондонський Вест Хем після вильоту України з Євро-2020 зацікавився Романом Яремчуком. Клуб українця Андрія Ярмоленка має намір підсилити атакувальну ланку команди.

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Англійський клуб шукає заміну Себастьяну Аллеру, який взимку перейшов у нідерландський Аякс. У Вест Хемі залишились приємно вражені грою Яремчука та Ярмоленка на чемпіонаті Європи-2020. Керівництво клубу розглядає можливість підписати футболіста Гента, щоб не розривати чудову українську зв'язку "ЯЯ" – Ярмоленко / Яремчук.

Нагадаємо. що підопічні Андрія Шевченка покинули турніру на стадії чвертьфіналу, програвши Англії з розгромним рахунком 0:4. Ярмоленко та Яремчук стали головними бомбардирами збірної, забивши по два голи. В активі Андрія ще й така ж кількість асистів.

У сезоні-2020/2021 нападник зіграв 43 матчі за "буйволів" в усіх турнірах, у яких 23 рази відзначався у воротах суперників в усіх турнірах та віддав 8 асистів. Угода з бельгійцями розрахована до кінця червня 2025 року.

У бельгійському Генті ще до Євро пообіцяли Роману відпустити його в інший клуб. Бельгійці готові розглянути усі гідні пропозиції. Після турніру сторони знову сядуть за стіл перемовин та будуть працювати над трансфером нападника. У нинішньому клубі форварда зізнались, що взимку 2021 року мали декілька пропозицій від інших клубів, а тепер після Євро їх потік ще збільшиться: "Роман буде вибирати хороший проєкт, а не гнатися за фінансовими умовами".