Ф'юрі: Цього хлопця із синдромом маленької людини
Олександр Усик звертався до Ф'юрі із закликом про спільний двобій. Натомість Тайсон не проти це зробити, але закликає провести поєдинок ще у 2022 році. Українець же не збирається повертатись на ринг не швидше 2023 року, адже хоче залікувати старі травми, які вилізли після реваншу з Ентоні Джошуа.
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"Циганський король" заявив, що не збирається чекати українського боксера, якого звинуватив у брехні, та вже незабаром оголосить про свій наступний бій. Британець не виключив, що може побитись зі своїм земляком Джошуа.
Після чого менеджер українця Егіс Клімас сказав, що бій Ф'юрі – Джошуа може відбутись лише після зустрічі Тайсона з Усиком. Він назвав поєдинок обох британців хорошим двобоєм тих, хто програв Олександру.
На чергову одіозну відповідь Ф'юрі не довелось довго чекати. Тайсон відповів на своїй сторінці у твітері. Він обізвав Клімаса та Усика, назвавши їх бомжами.
Я знищу Усика. Цього хлопця із синдромом маленької людини. Цей Егіс Клімас – баба. Якщо він може перемогти мене,биймося у грудні, зграя мішкуватих бомжів!,
– відповів Фюрі.
Ф'юрі начебто вже сказав "так"
- Раніше Клімас розповів, що Ф'юрі вже погодився на бій проти його клієнта.
- Тайсон продовжує розкидатись зухвалими заявами та вже навіть уклав парі зі своїм тренером щодо поєдинку з Олександром. "Циганський король" впевнений, що Усика вистачить лише на 6 раундів, після чого той побував у нокауті.
- Якщо Ф'юрі та Усик зустрінуться у бою за абсолют, то цей поєдинок може відбутись у Саудівській Аравії.
- А от наставник британця Роберт Гарсія запевнив, що українець може буде загрозою для його підопічного.