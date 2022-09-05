Ф'юрі: Цього хлопця із синдромом маленької людини

Олександр Усик звертався до Ф'юрі із закликом про спільний двобій. Натомість Тайсон не проти це зробити, але закликає провести поєдинок ще у 2022 році. Українець же не збирається повертатись на ринг не швидше 2023 року, адже хоче залікувати старі травми, які вилізли після реваншу з Ентоні Джошуа.

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"Циганський король" заявив, що не збирається чекати українського боксера, якого звинуватив у брехні, та вже незабаром оголосить про свій наступний бій. Британець не виключив, що може побитись зі своїм земляком Джошуа.

Після чого менеджер українця Егіс Клімас сказав, що бій Ф'юрі – Джошуа може відбутись лише після зустрічі Тайсона з Усиком. Він назвав поєдинок обох британців хорошим двобоєм тих, хто програв Олександру.

На чергову одіозну відповідь Ф'юрі не довелось довго чекати. Тайсон відповів на своїй сторінці у твітері. Він обізвав Клімаса та Усика, назвавши їх бомжами.

Я знищу Усика. Цього хлопця із синдромом маленької людини. Цей Егіс Клімас – баба. Якщо він може перемогти мене,биймося у грудні, зграя мішкуватих бомжів!,

– відповів Фюрі.

Ф'юрі начебто вже сказав "так"