Під час першого збору кияни зіграють чотири контрольні матчі. Перший суперник Динамо – швейцарський Базель.

До теми Матч за Суперкубок України Динамо – Шахтар відбудеться в Києві

Календар матчів Динамо (час київський)

1 липня. 20:00. Динамо – Базель (Швейцарія)

3 липня. 16:00. Динамо – Лозанна (Швейцарія)

5 липня. Ім'я суперника буде оголошено пізніше

7 липня. 17:00. Динамо – Люцерн (Швейцарія)

Другий тренувальний збір у Швейцарії розпочнеться 10 липня і триватиме до 20 липня. Динамо проведе ще 4 матчі:

10 липня. Динамо – Серветт (Швейцарія)

14 липня. Динамо – Сьон (Швейцарія)

17 липня. Динамо – Ніцца (Франція)

20 липня. Динамо – Атлетик Більбао (Іспанія)

Перший офіційний матч Динамо зіграє 24 липня. Кияни зустрінуться з Шахтарем у Суперкубку України.