Під час першого збору кияни зіграють чотири контрольні матчі. Перший суперник Динамо – швейцарський Базель.
До теми Матч за Суперкубок України Динамо – Шахтар відбудеться в Києві
Календар матчів Динамо (час київський)
- 1 липня. 20:00. Динамо – Базель (Швейцарія)
- 3 липня. 16:00. Динамо – Лозанна (Швейцарія)
- 5 липня. Ім'я суперника буде оголошено пізніше
- 7 липня. 17:00. Динамо – Люцерн (Швейцарія)
Другий тренувальний збір у Швейцарії розпочнеться 10 липня і триватиме до 20 липня. Динамо проведе ще 4 матчі:
- 10 липня. Динамо – Серветт (Швейцарія)
- 14 липня. Динамо – Сьон (Швейцарія)
- 17 липня. Динамо – Ніцца (Франція)
- 20 липня. Динамо – Атлетик Більбао (Іспанія)