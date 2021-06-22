Величезний потенціал у Шахтаря

Новоспечений наставник Шахтаря Роберто Де Дзербі вирішив дати шанс чималій групі футболістів. Перший етап підготовки до нового сезону відбуватиметься до 10 липня. У списку гравців відповідно немає тих, хто виступає за збірну України на Євро-2020.

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Із донецьким Шахтарем полетять аж 4 голкіпери. Натомість у списку гравців відсутні захисник Валерій Бондаренко, який тренувався з командою після відпустки. Також у заявці не видно і Сергія Болбата та Богдана Бутка. Богдан провів останніх пів року в оренді у турецькому ББ Ерзурумспорі. Його оренда триває до кінця червня 2021 року.

Слід відзначити, що італійський фахівець взяв із собою півзахисника Максима Малишева. Футболіст збирався покидати "гірників" та навіть задумувався над завершенням кар'єри.

Склад Шахтаря на збори

Воротарі: Шевченко, Гриценко, Пузанков, Твардовський

Шевченко, Гриценко, Пузанков, Твардовський Захисники: Додо, Конопля, Капінус, Бондар, Хочолава, Вітао, Мампассі, Удод, Корнієнко, Ісмаїлі, Булеза

Додо, Конопля, Капінус, Бондар, Хочолава, Вітао, Мампассі, Удод, Корнієнко, Ісмаїлі, Булеза Півзахисники: Танковський, Майкон, Малишев, Очеретько, Шостак, Бондаренко, Маркос, Патрік, Дентіньйо, Коноплянка, Сіпріано, Тете, Соломон, Педріньо, Мудрик, Фернандо, Микитишин

Танковський, Майкон, Малишев, Очеретько, Шостак, Бондаренко, Маркос, Патрік, Дентіньйо, Коноплянка, Сіпріано, Тете, Соломон, Педріньо, Мудрик, Фернандо, Микитишин Нападники: Траоре, В'юнник, Сікан